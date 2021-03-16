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  • Денисов: «У «Зенита» была задача попасть в полуфинал Лиги чемпионов. Выиграть РПЛ – это не планка»

Денисов: «У «Зенита» была задача попасть в полуфинал Лиги чемпионов. Выиграть РПЛ – это не планка»

16 марта 2021, 12:53
17

Бывший полузащитник «Зенита» Игорь Денисов рассказал о задачах клуба из Санкт-Петербурга после перехода Халка и Витселя.

– Болельщики «Локомотива» и «Зенита» различаются?

– Разница, конечно, есть. Выиграть чемпионат России для «Зенита» – это не планка. «Зенит» каждый год должен становиться чемпионом, и болельщики должны этого требовать от команды. Когда произошла ссора со мной, у нас тогда задача была попасть в полуфинал Лиги чемпионов.

Ты можешь чемпионат России хоть десять раз выиграть, но в историю ты войдешь, если попадешь в полуфинал Лиги чемпионов.

Но клуб тогда сделал непонятные трансферы. Хотя для кого-то они были понятными, а мое поведение – непонятным. На следующий день я проснулся как изгой в Питере.

Это была плодотворная работа тогдашнего «Зенита» через прессу. Как будто я пришел в «Газпром» и сказал дать мне 5 миллионов, а то я не выйду на поле – так они тогда написали.

Зарплата, конечно, офигенная, но такого не было. А фанаты отвернулись от меня. Значит, так надо было. Я же не буду оправдываться перед всеми. Значит, заслужил.

  • За «Зенит» игрок выступал с 2002 по 2013 год.
  • В 2013 году с приходом в команду Витселя и Халка Денисов поднял вопрос неравномерного распределения зарплатного фонда. Его ссылали в дубль, а потом он ушел в «Анжи».
  • С «Зенитом» Денисов брал Кубок УЕФА.

Денисов – о Дзюбе: «Лучший нападающий России. Ну, расслабился, тестостерон в голову ударил. И что?»

Денисов: «Я не выпивал, а пил. Нормально так поддавал. Без этого не принимали в команде. В «Зените» пили на любой встрече»

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Денисов Игорь
Комментарии (17)
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Боцман59rus
1615889560
Задачка для старших классов, а Зенит, с таким руководством, уже пару раз на второй год оставался. Так что либо репетиторы не те, либо ученик немножко дурак
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nik55
1615889588
деньги закончились и сразу сразу стал лизать
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Вомбат
1615894556
Денисов с 2007 года принципиально не давал интервью, и все что от него за 14 лет услышали журналисты -- это объяснение причины этого молчания. Дескать все вы, журналисты, -- дерьмо собачье, и с вами общаться -- себя не уважать. Пусть бы сейчас объяснил причину нынешней дружбы с недавним "дермом собачьим".
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Skull_Boy
1615897749
Хоть раз из группы бы вышли, а пока грозный Брюгге с дошколятами дает нереальных люлей в группе
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Hektor 84
1615900994
Бездарное говорящее бревно
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dinar7777dinar
1615901151
ахахахахаахахх ! денисов сам бездарность и женит тоже позорище и посмешище !
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Валерий2705
1615905806
Что можно сказать: во-первых днобомдир как был днищенским сайтом, так и остался, видео с Денисовым уже не первый день как вышло, но лажасайт уже несколько дней выдаёт вырезки из этого интервью за новости, как обычно. Во-вторых, был негативного негативного мнения о Денисова, полностью посмотрел видео о нём и в некоторые вещи, которые он говорит - поверил. Большинство, как это обычно бывает, пишет какая он крыса, и т.д. Но ситуация там двоякая, и то как у нас в стране умеют затравить через прессу и т.д., когда открыл рот на "больших людей", все знают. Да деньги Денисов любит, этого не отнять, но остальные из тех кто в то время играл в Зените, тоже были солидарны по Халку и Витселю, но свой язык засунули в очко, испугавшись травли. А как игрок, Денисов опорников мог и в топ чемпионате опылить, сейчас у нас таких нет, и неизвестно когда появятся.
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Sky Spartak
1615920713
Цель была...ВЫ её не выполнили...а Халк и Витсель ОТЫГРАЛИ свои деньги....и в игре и в престиже клуба....
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