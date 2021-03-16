Денисов: «У «Зенита» была задача попасть в полуфинал Лиги чемпионов. Выиграть РПЛ – это не планка»

Бывший полузащитник «Зенита» Игорь Денисов рассказал о задачах клуба из Санкт-Петербурга после перехода Халка и Витселя.

– Болельщики «Локомотива» и «Зенита» различаются?

– Разница, конечно, есть. Выиграть чемпионат России для «Зенита» – это не планка. «Зенит» каждый год должен становиться чемпионом, и болельщики должны этого требовать от команды. Когда произошла ссора со мной, у нас тогда задача была попасть в полуфинал Лиги чемпионов.

Ты можешь чемпионат России хоть десять раз выиграть, но в историю ты войдешь, если попадешь в полуфинал Лиги чемпионов.

Но клуб тогда сделал непонятные трансферы. Хотя для кого-то они были понятными, а мое поведение – непонятным. На следующий день я проснулся как изгой в Питере.

Это была плодотворная работа тогдашнего «Зенита» через прессу. Как будто я пришел в «Газпром» и сказал дать мне 5 миллионов, а то я не выйду на поле – так они тогда написали.

Зарплата, конечно, офигенная, но такого не было. А фанаты отвернулись от меня. Значит, так надо было. Я же не буду оправдываться перед всеми. Значит, заслужил.

За «Зенит» игрок выступал с 2002 по 2013 год.

В 2013 году с приходом в команду Витселя и Халка Денисов поднял вопрос неравномерного распределения зарплатного фонда. Его ссылали в дубль, а потом он ушел в «Анжи».

и Халка Денисов поднял вопрос неравномерного распределения зарплатного фонда. Его ссылали в дубль, а потом он ушел в «Анжи». С «Зенитом» Денисов брал Кубок УЕФА.

Денисов – о Дзюбе: «Лучший нападающий России. Ну, расслабился, тестостерон в голову ударил. И что?»

Денисов: «Я не выпивал, а пил. Нормально так поддавал. Без этого не принимали в команде. В «Зените» пили на любой встрече»