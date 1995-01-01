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    Денисов: «У «Зенита» была задача попасть в полуфинал Лиги чемпионов. Выиграть РПЛ – это не планка»

    Бывший полузащитник «Зенита» Игорь Денисов рассказал о задачах клуба из Санкт-Петербурга после перехода Халка и Витселя.

    – Болельщики «Локомотива» и «Зенита» различаются?

    – Разница, конечно, есть. Выиграть чемпионат России для «Зенита» – это не планка. «Зенит» каждый год должен становиться чемпионом, и болельщики должны этого требовать от команды. Когда произошла ссора со мной, у нас тогда задача была попасть в полуфинал Лиги чемпионов.

    Ты можешь чемпионат России хоть десять раз выиграть, но в историю ты войдешь, если попадешь в полуфинал Лиги чемпионов.

    Но клуб тогда сделал непонятные трансферы. Хотя для кого-то они были понятными, а мое поведение – непонятным. На следующий день я проснулся как изгой в Питере.

    Это была плодотворная работа тогдашнего «Зенита» через прессу. Как будто я пришел в «Газпром» и сказал дать мне 5 миллионов, а то я не выйду на поле – так они тогда написали.

    Зарплата, конечно, офигенная, но такого не было. А фанаты отвернулись от меня. Значит, так надо было. Я же не буду оправдываться перед всеми. Значит, заслужил.

    • За «Зенит» игрок выступал с 2002 по 2013 год.
    • В 2013 году с приходом в команду Витселя и Халка Денисов поднял вопрос неравномерного распределения зарплатного фонда. Его ссылали в дубль, а потом он ушел в «Анжи».
    • С «Зенитом» Денисов брал Кубок УЕФА.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 12:53
    Комментарии1
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      Рейтинг: +6923

      KPCCSPB 2 минуты назад

      Игорь, если бы ты не начал это шоу, тот Зенит многое бы достиг.

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