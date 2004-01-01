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    Денисов – о Дзюбе: «Лучший нападающий России. Ну, расслабился, тестостерон в голову ударил. И что?»

    Бывший полузащитник «Зенита» Игорь Денисов высказался о нападающем петербуржцев Артеме Дзюбе.

    — Дзюба достоин быть национальным героем?

    — Каждый живет так, как он хочет. Дзюба является лучшим нападающим России, кто бы как к нему ни относился. Он убил кого-то или что? Ну, побаловался, расслабился, тестостерон в голову ударил. И что? Наказывать за это исключением из сборной, забирать капитанскую повязку в «Зените» – это как минимум неправильно.

    Одно дело, если бы у нас был колоссальный выбор футболистов, но его нет. Наоборот, надо было позвонить и сказать: «Артем, раз ты так классно восстанавливаешься, забей-ка пять мячей сербам».

    Он бы забил пять голов, сыграли бы 5:5, вся страна так же восстанавливаться бы стала. Не понимаю раздувания этой полной ахинеи. То, что он совершил, наверное, больно воспримется его детьми, но это его личная жизнь. Не надо в нее влезать.

    • Дзюба потерял капитанскую повязку в «Зените» после видео с мастурбацией.
    • Дзюба будет капитаном сборной России в мартовский матчах отбора к ЧМ-2022.

    Денисов: «Я не выпивал, а пил. Нормально так поддавал. Без этого не принимали в команде. В «Зените» пили на любой встрече»

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 07:58
    Комментарии3
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      Рейтинг: +2531

      Masteralex 12 минут назад

      скоро появится видео с мастурбирующим Денисовым?

      1
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      Рейтинг: +5580

      nik55 14 минут назад

      все выходцы бзенита------у всех проблемы с головой------Радимов--Быстров---Денисов и тд

      2
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      Рейтинг: +16298

      vladimir-7 20 минут назад

      Игорь, Дзюбе не тестостерон в голову ударил, а моча. Зачем такое его
      восстановление с мастурбацией выбрасывать в сеть, где больше всего
      находятся дети, а завтра он захочет показать свое восстановление с
      помощью Тины и Матч премьер с Красной площади на всю Россию.

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