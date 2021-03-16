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  • Денисов – о Дзюбе: «Лучший нападающий России. Ну, расслабился, тестостерон в голову ударил. И что?»

Денисов – о Дзюбе: «Лучший нападающий России. Ну, расслабился, тестостерон в голову ударил. И что?»

16 марта 2021, 07:58
15

Бывший полузащитник «Зенита» Игорь Денисов высказался о нападающем петербуржцев Артеме Дзюбе.

— Дзюба достоин быть национальным героем?

— Каждый живет так, как он хочет. Дзюба является лучшим нападающим России, кто бы как к нему ни относился. Он убил кого-то или что? Ну, побаловался, расслабился, тестостерон в голову ударил. И что? Наказывать за это исключением из сборной, забирать капитанскую повязку в «Зените» – это как минимум неправильно.

Одно дело, если бы у нас был колоссальный выбор футболистов, но его нет. Наоборот, надо было позвонить и сказать: «Артем, раз ты так классно восстанавливаешься, забей-ка пять мячей сербам».

Он бы забил пять голов, сыграли бы 5:5, вся страна так же восстанавливаться бы стала. Не понимаю раздувания этой полной ахинеи. То, что он совершил, наверное, больно воспримется его детьми, но это его личная жизнь. Не надо в нее влезать.

  • Дзюба потерял капитанскую повязку в «Зените» после видео с мастурбацией.
  • Дзюба будет капитаном сборной России в мартовских матчах отбора к ЧМ-2022.

Денисов: «Я не выпивал, а пил. Нормально так поддавал. Без этого не принимали в команде. В «Зените» пили на любой встрече»

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Денисов Игорь Дзюба Артем
Комментарии (15)
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nik55
1615876306
все выходцы бзенита------у всех проблемы с головой------Радимов--Быстров---Денисов и тд
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Masteralex
1615876426
скоро появится видео с мастурбирующим Денисовым?
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Из Твери Леха
1615879790
Ахахах, ну и постановка вопроса - достоин быть национальным героем?)) Что за юморист этот интервьюер?
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партизан84
1615881069
ну а что вы в самом деле пристали к человеку, вам культурный человек, типичный представитель клуба из культурной столицы России культурно объяснил, что у героя нации не должно быть морального облика. он наверное не знает, что помимо его быдловиража за футболом еще следит и подрастающее поколение, которое берет пример с лидеров и тд и тп
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NewLife
1615882733
"Дзюба достоин быть национальным героем?" Вопрос в стиле озерного начальства. С-Э достоин быть национальным позором журналистики. Надо было у Денисова еще про дворец спросить.
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Боцман59rus
1615884023
Мне лично он не вперся никуда, тему журналисты раздули и ваша вшивая элита, которая скоро на камеру сношаться будет. Пусть хоть башкой стену пробьет. Лично мне все понятно с вашим воспитанием, образованием и интеллектом, жаль что плодитесь как кролики- воспитывать то некому, ваши жены ещё дурнее, цвет нации епт . И это ведь только в футболе такая высокая концентрация имбицилов на квадратный километр. Сколько достойных людей в других видах спорта, где, кстати сказать, гораздо больше достижений чем вфутболе, но они в нашем зоопарке не в почете
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paracetamol
1615886250
И что? А то, что ЛЧ из-за него прос-рали. А заменить расслабленного некем. Вот что!
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lotsman
1615893395
— Каждый живет так, как он хочет...... Вот именно. Раздули так, как будто он мастурбировал во время игры, на поле. А чем человек занимается дома, никого не должно волновать. Та особа, которая взломала телефон и выложила видео, заслуживает гораздо большего осуждения.
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Hektor 84
1615895509
Скорее в руку
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lipatov32
1615900155
Расслабился!?! Нах это на телефон снимать, это говорит о том что с башкои беда! Капитан, лицо сборной и синита. Тфу мля! Стыдоба!!!
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