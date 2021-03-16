Денисов – о Дзюбе: «Лучший нападающий России. Ну, расслабился, тестостерон в голову ударил. И что?»

Бывший полузащитник «Зенита» Игорь Денисов высказался о нападающем петербуржцев Артеме Дзюбе.

— Дзюба достоин быть национальным героем?

— Каждый живет так, как он хочет. Дзюба является лучшим нападающим России, кто бы как к нему ни относился. Он убил кого-то или что? Ну, побаловался, расслабился, тестостерон в голову ударил. И что? Наказывать за это исключением из сборной, забирать капитанскую повязку в «Зените» – это как минимум неправильно.

Одно дело, если бы у нас был колоссальный выбор футболистов, но его нет. Наоборот, надо было позвонить и сказать: «Артем, раз ты так классно восстанавливаешься, забей-ка пять мячей сербам».

Он бы забил пять голов, сыграли бы 5:5, вся страна так же восстанавливаться бы стала. Не понимаю раздувания этой полной ахинеи. То, что он совершил, наверное, больно воспримется его детьми, но это его личная жизнь. Не надо в нее влезать.

Дзюба потерял капитанскую повязку в «Зените» после видео с мастурбацией.

Дзюба будет капитаном сборной России в мартовских матчах отбора к ЧМ-2022.

Денисов: «Я не выпивал, а пил. Нормально так поддавал. Без этого не принимали в команде. В «Зените» пили на любой встрече»