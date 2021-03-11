«Спартак» обратился к Дюкову после решения КДК РФС не отменять желтую карточку Жиго

«Спартак» опубликовал официальное обращение к президенту РФС Александру Дюкову.

Московский клуб попросил объяснить логику решений контрольно-дисциплинарного комитета, который отменил желтую карточку полузащитника «Динамо» Даниила Фомина, но оставил в силе предупреждение защитника Самуэля Жиго в преддверии дерби между командами.

«Уважаемый Александр Валерьевич! Футбольный клуб «Спартак-Москва» вынужден обратиться к Вам за публичным разъяснением решений, принятых сегодня КДК РФС.

В частности, была отменена желтая карточка футболиста «Динамо» Даниила Фомина, полученная в матче прошлого тура против «Тамбова». Это позволит ему сыграть в ближайшую субботу со «Спартаком». При этом четвертое по счету предупреждение Самуэля Жиго, которое игрок «Спартака» получил во встрече с «Краснодаром», отменено не было.

Считаем, что подобные решения, способные оказать серьезное влияние на предстоящий матч, должны быть разъяснены максимально подробно – во избежание неверных толкований и нанесения репутационного ущерба российскому футболу. Рассчитываем на Вашу открытость и объективность РФС в оценке данных эпизодов», – говорится в заявлении.