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  • «Спартак» обратился к Дюкову после решения КДК РФС не отменять желтую карточку Жиго

«Спартак» обратился к Дюкову после решения КДК РФС не отменять желтую карточку Жиго

11 марта 2021, 20:34
21

«Спартак» опубликовал официальное обращение к президенту РФС Александру Дюкову.

Московский клуб попросил объяснить логику решений контрольно-дисциплинарного комитета, который отменил желтую карточку полузащитника «Динамо» Даниила Фомина, но оставил в силе предупреждение защитника Самуэля Жиго в преддверии дерби между командами.

«Уважаемый Александр Валерьевич! Футбольный клуб «Спартак-Москва» вынужден обратиться к Вам за публичным разъяснением решений, принятых сегодня КДК РФС.

В частности, была отменена желтая карточка футболиста «Динамо» Даниила Фомина, полученная в матче прошлого тура против «Тамбова». Это позволит ему сыграть в ближайшую субботу со «Спартаком». При этом четвертое по счету предупреждение Самуэля Жиго, которое игрок «Спартака» получил во встрече с «Краснодаром», отменено не было.

Считаем, что подобные решения, способные оказать серьезное влияние на предстоящий матч, должны быть разъяснены максимально подробно – во избежание неверных толкований и нанесения репутационного ущерба российскому футболу. Рассчитываем на Вашу открытость и объективность РФС в оценке данных эпизодов», – говорится в заявлении.

  • «Динамо» примет «Спартак» в 22-м туре РПЛ.
  • Матч состоится 13 марта в 19:00 мск.

Источник: Официальный сайт «Спартака»
Россия. Премьер-лига Спартак Динамо Фомин Даниил Жиго Самуэль Дюков Александр
Комментарии (21)
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NewLife
1615484422
Все просто: синитский Дюков со своей КДК не боится Динамо и дрожит от Спартака.
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JTherry
1615485483
если Дюк-офф не отменит карточку Жиго, то понятно, что стелют соломку, ссыкуны бомжовские, но "грязные схемы" двойных стандартов и админресурс бело-голубой футбольной мафии не помогут...
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mamba9090909
1615485631
Где же хвалёный спартаковский дух? Разнылись как бабы.)) Что, кроме Джиго играть некому?))
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Skull_Boy
1615486014
Ха и самый то прикол начался со Спартаком, как летом прошлого года Федун разбомбил на глушняк РФС и катком прошелся по всем лицам, где все высказывания и слова были по делу, стыдно должно быть газососам, хотя кому это я 3,14дорасами были и 3,14дорасами останутся
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_Marqella_
1615487484
Всё ноют и ноют, как же противно...
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xakep01
1615488076
Ахахах, спартаковцы думают, что их специально душат, типо Зенит их боится, а на самом деле даже тамбов страшнее спартака, эту помойку никто не боится
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vladimir-7
1615488095
РФС дал ответ и подтвердил принятое решение. Всё!
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Вальдемар IV
1615488481
это свиньям за смекуечки про медленный твиттер
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Garrincha58
1615495217
Спартак превращается в самую попрошайскую команду вечно что то просит вечно всё им кажется везде и всюду заговор всегда всем недовольны а всего то надо играть и забивать голы и победа придёт как в прошлом матче и стоит ли постоянно ныть и писать жалобы
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Shotlandets86
1615499185
Бесконечно можно смотреть на воду, огонь и визг свиней.)))
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