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    «Спартак» обратился к Дюкову после решения КДК РФС не отменять желтую карточку Жиго

    «Спартак» опубликовал официальное обращение к президенту РФС Александру Дюкову.

    Московский клуб попросил объяснить логику решений контрольно-дисциплинарного комитета, который отменил желтую карточку полузащитника «Динамо» Даниила Фомина, но оставил в силе предупреждение защитника Самуэля Жиго в преддверии дерби между командами.

    «Уважаемый Александр Валерьевич! Футбольный клуб «Спартак-Москва» вынужден обратиться к Вам за публичным разъяснением решений, принятых сегодня КДК РФС.

    В частности, была отменена желтая карточка футболиста «Динамо» Даниила Фомина, полученная в матче прошлого тура против «Тамбова». Это позволит ему сыграть в ближайшую субботу со «Спартаком». При этом четвертое по счету предупреждение Самуэля Жиго, которое игрок «Спартака» получил во встрече с «Краснодаром», отменено не было.

    Считаем, что подобные решения, способные оказать серьезное влияние на предстоящий матч, должны быть разъяснены максимально подробно – во избежание неверных толкований и нанесения репутационного ущерба российскому футболу. Рассчитываем на Вашу открытость и объективность РФС в оценке данных эпизодов», – говорится в заявлении.

    • «Динамо» примет «Спартак» в 22-м туре РПЛ.
    • Матч состоится 13 марта в 19:00 мск.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Официальный сайт «Спартака»

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    Сегодня, 20:34
    Комментарии20
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      Рейтинг: +811

      Вальдемар IV 1 час назад

      это свиньям за смекуечки про медленный твиттер

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +11929

      JTherry > Вальдемар IV 12 минут назад

      понравилась краснодырским телкам шутка про "медленный твиттер", зашла по самые дойки)))

      0
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    • ...
      Рейтинг: +16181

      vladimir-7 1 час назад

      РФС дал ответ и подтвердил принятое решение. Всё!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +655

      xakep01 1 час назад

      Ахахах, спартаковцы думают, что их специально душат, типо Зенит их боится, а на самом деле даже тамбов страшнее спартака, эту помойку никто не боится

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +2584

      _Marqella_ 1 час назад

      Всё ноют и ноют, как же противно...

      4
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      Рейтинг: -1256

      Бoрат > _Marqella_ 1 час назад

      Не говори ... и ноют то как то не умело , вот у нас Семак - всем нытикам нытик , на пустом месте может такую ныть развести , что любо дорого смотреть . Гыгыгы .

      2
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    • ...
      Рейтинг: +19404

      bset 1 час назад

      Видимо, одно наказание было ошибочно, а другое по делу, поэтому решения два разных. Никто же президенту не пишет письма, если одного сажают в тюрьму за кражу, а другого за убийство, а потом первый выходит по УДО, а второй продолжает сидеть.

      4
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      Рейтинг: +14379

      alarm 1 час назад

      визжат хряки)

      7
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    • ...
      Рейтинг: +11423

      Skull_Boy 1 час назад

      Ха и самый то прикол начался со Спартаком, как летом прошлого года Федун разбомбил на глушняк РФС и катком прошелся по всем лицам, где все высказывания и слова были по делу, стыдно должно быть газососам, хотя кому это я 3,14дорасами были и 3,14дорасами останутся

      6
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      Рейтинг: +7616

      Вомбат 1 час назад

      Хотелось бы надеяться, что Дюков ответит как есть: ЖК Фомину была ошибочной, а Жиго заслуженной. Вот и все. Он очень сглупит, если скажет, что вопрос не в его компетенции. Но думаю, что этот профессиональный бегун от ответственности именно так и скажет.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +5516

      житель СПб 1 час назад

      Опять некрасивое действие! Зачет это публичное обращение? Неприличный нажим? То есть КДК вынесло решение - и что Дюков должен сделать? При этом, если желтая игроку Динамо признана ошибочной, то против обоснованности желтой игроку Спартака - Спартак не возражает! Он просто считает, что она "не вовремя". Так кто в этом виноват? КДК? Дюков? Очень неприятный осадок...

      2
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      Рейтинг: +4407

      mamba9090909 1 час назад

      Где же хвалёный спартаковский дух? Разнылись как бабы.)) Что, кроме Джиго играть некому?))

      2
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      Рейтинг: +11929

      JTherry > mamba9090909 1 час назад

      а ты нас с "духом" не под**ывай, двойные стандарты налицо, а прикрыть стыд, кроме отговорок и руки д... (не буду делать пи*ору рекламы), нечем...

      3
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      Рейтинг: +4407

      mamba9090909 > JTherry 1 час назад

      Играть надо, играть, а не с бумажками бегать. А у вас как у того танцора, то яйца распухнут, то пол неровный. Не узнаю Спартак.

      1
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      Рейтинг: +11929

      JTherry > mamba9090909 1 час назад

      ха, а ваши СБГ не бегают с бумажками?)) про "распухшие яйца" ты явно не по адресу, на берегу Фонтанки живет тот самый, у которого постоянно "пухнут")) Спартак сыграет и без Жиго... РПЛ давно пробил днище со своими решениями: одним больше, одним меньше...

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