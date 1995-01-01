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    Онопко: «В Англии пришлось успокоить какого-то дебила, оскорблявшего с трибуны Слуцкого»

    Бывший тренер ЦСКА Виктор Онопко рассказал об отношениях с Виктором Гончаренко и экс-главными тренерам московского клуба.

    — Сердце не екнуло, когда в тренерском штабе появился Василий Березуцкий?

    — Было немного. Да и когда Ермакович приехал из Белоруссии, тоже мелькнуло — уж не под меня ли? Но я привык работать и жить сегодняшним днем.

    Повторяю, у нас с Гончаренко в отношениях все было идеально. Он всегда советовался по любым вопросам — как выстроить распорядок дня, сколько проводить тренировок, когда лучше лететь на выезд. И во всем мы приходили к общему мнению.

    К тому же я раз и навсегда усвоил — помощник должен во всем быть горой за главного тренера. Причем не только в работе. К примеру, однажды пришлось объясняться с фанатами, которые в Лужниках пригласили Хуанде Рамоса на жесткий разговор.

    В Англии пришлось успокоить какого-то дебила, оскорблявшего с трибуны Слуцкого. Да и с Гончаренко во время заварухи на «Локомотиве» я полез пожар гасить. Но так и должно быть — мы ведь один кулак.

    • 51-летний специалист покинул ЦСКА в конце декабря в связи с истечением срока контракта.
    • Он работал в московском клубе с сентября 2009 года.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 15:51
    Комментарии1
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      Рейтинг: +16140

      vladimir-7 1 час назад

      Вот белорус и предал тебя.

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