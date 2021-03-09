«Он не умеет стоять в стенке». Линекер – об отвернувшемся Роналду при победном штрафном «Порту»

Бывший нападающий сборной Англии Гари Линекер прокомментировал эпизод с голом полузащитника «Порту» Сержиу Оливейры со штрафного на 114-й минуте матча 1/8 финала ЛЧ с «Ювентусом» (2:3).
Мяч после удара Оливейру прошел между ног отвернувшемуся в стенке форварду «Ювентуса» Криштиану Роналду.
«Наконец-то мы нашли то, что Роналду не умеет делать – стоять в стенке», – написал Линекер в твиттере.
- «Порту» по итогам двух матчей вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов.
- В двух последних сезонах туринский клуб не смог пройти дальше 1/8 финала ЛЧ.
- «Ювентус» с Роналду ни разу не проходил дальше 1/4 финала Лиги чемпионов
Пушка Оливейры, которая похоронила надежды Роналду Пирло и Буффона на ушастого в этом сезоне.Щенсный, как дела?https://t.co/QzshYKseIQ pic.twitter.com/stlivNUxiL— Матч ТВ (@MatchTV) March 9, 2021