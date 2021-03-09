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    «Он не умеет стоять в стенке». Линекер – об отвернувшемся Роналду при победном штрафном «Порту»

    Бывший нападающий сборной Англии Гари Линекер прокомментировал эпизод с голом полузащитника «Порту» Сержиу Оливейры со штрафного на 114-й минуте матча 1/8 финала ЛЧ с «Ювентусом» (2:3).

    Мяч после удара Оливейру прошел между ног отвернувшемуся в стенке форварду «Ювентуса» Криштиану Роналду.

    «Наконец-то мы нашли то, что Роналду не умеет делать – стоять в стенке», – написал Линекер в твиттере.

    • «Порту» по итогам двух матчей вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов.
    • В двух последних сезонах туринский клуб не смог пройти дальше 1/8 финала ЛЧ.
    • «Ювентус» с Роналду ни разу не проходил дальше 1/4 финала Лиги чемпионов

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    Источник: твиттер Гари Линекера

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