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    Лопетеги: «Севилья» превзошла «Боруссию» в трех таймах из четырех. Мы не заслужили вылет из ЛЧ»

    Главный тренер «Севильи» Хулен Лопетеги прокомментировал результат ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с дортмундской «Боруссией» (2:2).

    «Было сложно смириться с тем, что после первого тайма мы уступали со счетом 0:1, ведь мы были лучше. Команда продолжала верить в победу даже после второго гола соперника. Мы расстроены и разочарованы.

    Честно говоря, я считаю, что мы не заслужили этого. Мы хотели обрадовать наших болельщиков. Мы сохраним тот настрой, характер и волю к победе, которые команда показала сегодня.

    Мы могли пройти дальше, и мы заслуживали этого. Команда сыграла великолепно во всех смыслах: отлично атаковала, хорошо защищалась, показала желание и характер. Жалко, что мы не были вознаграждены за это. Мы превзошли «Боруссию» в трех таймах из четырех.

    Я думаю, никто не может упрекнуть нас в плохой игре или в отсутствии характера и воли к победе. Не дав сопернику создать практически ни одного момента, мы проигрывали два мяча.

    Вот почему я считаю, что настрой, боевой дух и воля к победе команды были на таком высоком уровне сегодня», – приводит слова Лопетеги пресс-служба УЕФА.

    • «Боруссия» вышла в 1/4 финала ЛЧ благодаря победе в первом матче со счетом 3:2.

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    Источник: сайт УЕФА

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