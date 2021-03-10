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  • Лопетеги: «Севилья» превзошла «Боруссию» в трех таймах из четырех. Мы не заслужили вылет из ЛЧ»

Лопетеги: «Севилья» превзошла «Боруссию» в трех таймах из четырех. Мы не заслужили вылет из ЛЧ»

10 марта 2021, 02:33
2

Главный тренер «Севильи» Хулен Лопетеги прокомментировал результат ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с дортмундской «Боруссией» (2:2).

«Было сложно смириться с тем, что после первого тайма мы уступали со счетом 0:1, ведь мы были лучше. Команда продолжала верить в победу даже после второго гола соперника. Мы расстроены и разочарованы.

Честно говоря, я считаю, что мы не заслужили этого. Мы хотели обрадовать наших болельщиков. Мы сохраним тот настрой, характер и волю к победе, которые команда показала сегодня.

Мы могли пройти дальше, и мы заслуживали этого. Команда сыграла великолепно во всех смыслах: отлично атаковала, хорошо защищалась, показала желание и характер. Жалко, что мы не были вознаграждены за это. Мы превзошли «Боруссию» в трех таймах из четырех.

Я думаю, никто не может упрекнуть нас в плохой игре или в отсутствии характера и воли к победе. Не дав сопернику создать практически ни одного момента, мы проигрывали два мяча.

Вот почему я считаю, что настрой, боевой дух и воля к победе команды были на таком высоком уровне сегодня», – приводит слова Лопетеги пресс-служба УЕФА.

  • «Боруссия» вышла в 1/4 финала ЛЧ благодаря победе в первом матче со счетом 3:2.

Источник: сайт УЕФА
Лига чемпионов Боруссия Д Севилья Лопетеги Хулен
Комментарии (2)
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Hektor 84
1615350294
Еще один нытик
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Cules2013
1615351207
Согласен, что Севилья боролась до конца и играла неплохо, но про то, что они не дали сопернику почти ни одного момента создать - это бред, ибо откуда 5 голов тогда пропущенных взялось?) Севилья была всё же немного слабее и в атаке, и в обороне. По этому матчу было чётко видно, что командно БД обороняется лучше, а в атаке у них есть Холанд. Первый тайм вообще показательный - Севилья давила, вогнала немцев чуть ли не в свою штрафную, но реально опасных голевых моментов-то не создала, и в атаке играли достаточно прямолинейно, с кучей навесов, которые почти никогда не проходили. Лопетеги нужно уметь принимать поражение.
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