Лопетеги: «Севилья» превзошла «Боруссию» в трех таймах из четырех. Мы не заслужили вылет из ЛЧ»

Главный тренер «Севильи» Хулен Лопетеги прокомментировал результат ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с дортмундской «Боруссией» (2:2).

«Было сложно смириться с тем, что после первого тайма мы уступали со счетом 0:1, ведь мы были лучше. Команда продолжала верить в победу даже после второго гола соперника. Мы расстроены и разочарованы.

Честно говоря, я считаю, что мы не заслужили этого. Мы хотели обрадовать наших болельщиков. Мы сохраним тот настрой, характер и волю к победе, которые команда показала сегодня.

Мы могли пройти дальше, и мы заслуживали этого. Команда сыграла великолепно во всех смыслах: отлично атаковала, хорошо защищалась, показала желание и характер. Жалко, что мы не были вознаграждены за это. Мы превзошли «Боруссию» в трех таймах из четырех.

Я думаю, никто не может упрекнуть нас в плохой игре или в отсутствии характера и воли к победе. Не дав сопернику создать практически ни одного момента, мы проигрывали два мяча.

Вот почему я считаю, что настрой, боевой дух и воля к победе команды были на таком высоком уровне сегодня», – приводит слова Лопетеги пресс-служба УЕФА.