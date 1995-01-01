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    Холанд установил рекорд ЛЧ, забив 20 голов за 14 матчей. У Кейна на это ушло 24 игры

    Нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд оформил дубль в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Севильей» (2:1, второй тайм).

    20-летний норвежец забил 20 голов в 14 первых матчах Лиги чемпионов. Холанд побил рекорд нападающего «Тоттенхэма» Гарри Кейна, достигшего этой отметки за 24 игры.

    • Холланд – самый молодой игрок, забивший в шести матчах Лиги чемпионов подряд.
    • Норвежец забил первые 100 голов в карьере быстрее Месси, Роналду и Ибрагимовича.
    • Рыночная стоимость Холанда – 110 миллионов евро.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Opta

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