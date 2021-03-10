Холанд установил рекорд ЛЧ, забив 20 голов за 14 матчей. У Кейна на это ушло 24 игры

Нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд оформил дубль в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Севильей» (2:1, второй тайм).

20-летний норвежец забил 20 голов в 14 первых матчах Лиги чемпионов. Холанд побил рекорд нападающего «Тоттенхэма» Гарри Кейна, достигшего этой отметки за 24 игры.