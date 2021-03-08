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  • Семак – о поражении от «Рубина»: «Имели подавляющее преимущество, но не хватило реализации»

Семак – о поражении от «Рубина»: «Имели подавляющее преимущество, но не хватило реализации»

8 марта 2021, 22:46
10

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак подвел итоги матча 21-го тура РПЛ против «Рубина» (1:2).

– Сегодняшний матч – продолжение предыдущего с «Ростовом», когда создавали очень много, но и в одной, и во второй игре не смогли победить, к большому сожалению. Хотя моментов много. Имели подавляющее преимущество, но этого недостаточно для победы. Такое бывает. Будем готовиться к следующему матчу.

– Поле как-то повлияло на предматчевые планы «Зенита»? Если да, то как именно?

– Наверное, качество поля все видели, не стоит долго на этом останавливаться. Конечно, играть было очень сложно. Часть ошибок связана, конечно, с качеством поля. Тем не менее, даже на таком поле играли и создавали моменты. Не хватило реализации, прежде всего.

– Почему много играли в короткий пас во втором тайме, учитывая состояние поля?

– Потому что «Рубин» играл очень низко. Чтобы вывести под передачу в опасную позицию, нужно было где-то создать численное преимущество. И это, в принципе, получалось. Просто так бить, наверное, не хотелось.

– Какие меры приняли по нейтрализации Хвичи?

– Никаких, играет команда. Конечно, есть футболисты, на которых строится игра той или иной команды. Сегодня оборона сыграла, за исключением некоторых больше индивидуальных моментов, нежели командных, хорошо, больших проблем возле наших ворот не возникало.

Семак – о судействе в матче с «Рубином»: «Сегодня опять неоднозначное решение»

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Рубин Зенит Семак Сергей
Комментарии (10)
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Боцман59rus
1615233330
Ну, ну... у вас больше всех забитых и пропущенных меньше - значит все норм- логика!!! Продолжай вкручивать хрен в уши журналистов, но болельщики не дураки
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paracetamol
1615235155
Какая может быть реализация при тупых забросах на бесполезного Зюбу. Меняй тактику, Серега, или вали в Уфу!
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NewLife
1615238619
Не вы имели преимущество, а зюба имел вас тупых бомжей в очередной раз.
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Axe111
1615260431
Все по делу,ужас газовый
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Fusballer
1615264083
Две трети сезона прошли, календарь тяжёлый - устали.
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Hektor 84
1615273031
Семак будь мужиком и подай в отставку. С таким составом просрать две групповых стадии ЛЧ надо еще умудриться. Так еще и в чемпе у зенита ни игра а какое то мучение. И ты потом вылазишь со своими отмазками.
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hmelarj
1615297729
Семак будь мужиком и посади Дзюбу на лавку - не тянет. Пускай форму набирает. В данной игре надо было менять Дзюбу а не Ракицкого. На Макарове надо было тупо фолить.
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