Семак – о поражении от «Рубина»: «Имели подавляющее преимущество, но не хватило реализации»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак подвел итоги матча 21-го тура РПЛ против «Рубина» (1:2).

– Сегодняшний матч – продолжение предыдущего с «Ростовом», когда создавали очень много, но и в одной, и во второй игре не смогли победить, к большому сожалению. Хотя моментов много. Имели подавляющее преимущество, но этого недостаточно для победы. Такое бывает. Будем готовиться к следующему матчу.

– Поле как-то повлияло на предматчевые планы «Зенита»? Если да, то как именно?

– Наверное, качество поля все видели, не стоит долго на этом останавливаться. Конечно, играть было очень сложно. Часть ошибок связана, конечно, с качеством поля. Тем не менее, даже на таком поле играли и создавали моменты. Не хватило реализации, прежде всего.

– Почему много играли в короткий пас во втором тайме, учитывая состояние поля?

– Потому что «Рубин» играл очень низко. Чтобы вывести под передачу в опасную позицию, нужно было где-то создать численное преимущество. И это, в принципе, получалось. Просто так бить, наверное, не хотелось.

– Какие меры приняли по нейтрализации Хвичи?

– Никаких, играет команда. Конечно, есть футболисты, на которых строится игра той или иной команды. Сегодня оборона сыграла, за исключением некоторых больше индивидуальных моментов, нежели командных, хорошо, больших проблем возле наших ворот не возникало.

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