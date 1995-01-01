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    Семак – о судействе в матче с «Рубином»: «Сегодня опять неоднозначное решение»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о работе судейской бригады в матче 21-го тура РПЛ против «Рубина».

    – Прав ли VAR в эпизоде с пенальти? Прокомментируйте эпизод у ворот «Рубина», произошедший на 82-й минуте. Похожи ли эти моменты?

    – Мне сложно судить. В первом матче с «Арсеналом» судьи ошиблись, во втором судьи ошиблись – тут поставили, там не поставили, сегодня опять неоднозначное решение.

    Сложно разобраться в перипетиях работы судьи с VAR. Поэтому пускай оценивают такие действия те, кто лучше разбирается.

    • «Зенит» проиграл «Рубину» со счетом 1:2.
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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 20:15
    Комментарии9
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      Рейтинг: +880

      serglider 3 минуты назад

      Кто мешал зенитовцам отгрузить 5-6 мячей Рубину и не ныть потом по поводу судейства? Нет, нужно пару раз попасть в штангу, три-четыре промахнуться из выгодных позиций, в добавок запороть пенальти и... потом блеять по поводу "неоднозначного" судейства)))

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      Рейтинг: +3605

      TOMSON 5 минут назад

      Один из признаков, что тренер поплыл, являются учащающиеся жалобы на судейство.
      Моментов были достаточно и для разгрома, но в итоге гол Маркова, как подчеркивающий фактор беспомощности обороны.

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      Рейтинг: -95

      БУДУЛАЙ ГАЙКИН 7 минут назад

      Ныть бомжарнику

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      Рейтинг: +21010

      Боцман59rus 11 минут назад

      В принципе Семак не жаловался, он так и сказал: Пусть оценивают те, кто лучше разбираются.
      Журналисты сами провоцируют, да и заголовок вне контекста

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      Рейтинг: +424

      kosmonaft 14 минут назад

      то игроки не те то судьи пиши по собственному и сразу всё нормализуется

      0
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      Рейтинг: +11401

      Skull_Boy 23 минуты назад

      Ну да неоднозначное решения в пользу Зенита и с Кузяевыи в главной роли

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      Рейтинг: +5472

      житель СПб 23 минуты назад

      Я уже на другой ветке написал - да, неправильно. Должны были ставить. Но это что-то оправдывает? Если игроки не хотят играть, бегать, трудиться, а ты их заставить не можешь - то кто в этом виноват? Рубин? Нет. Зеркало!

      2
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      Рейтинг: +654

      Taps 24 минуты назад

      Тренеришку пора гнать взашей.

      2
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      Рейтинг: +2508

      AZ 26 минут назад

      Большие сомнения в том, что судьи в РПЛ могут судить ПРОТИВ Зенита

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