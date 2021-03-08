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  • Семак – о судействе в матче с «Рубином»: «Сегодня опять неоднозначное решение»

Семак – о судействе в матче с «Рубином»: «Сегодня опять неоднозначное решение»

8 марта 2021, 20:15
49

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о работе судейской бригады в матче 21-го тура РПЛ против «Рубина».

– Прав ли VAR в эпизоде с пенальти? Прокомментируйте эпизод у ворот «Рубина», произошедший на 82-й минуте. Похожи ли эти моменты?

– Мне сложно судить. В первом матче с «Арсеналом» судьи ошиблись, во втором судьи ошиблись – тут поставили, там не поставили, сегодня опять неоднозначное решение.

Сложно разобраться в перипетиях работы судьи с VAR. Поэтому пускай оценивают такие действия те, кто лучше разбирается.

  • «Зенит» проиграл «Рубину» со счетом 1:2.
  • Матч обслуживал Сергей Карасев.
  • Петербуржцы не победили ни разу после возобновления сезона.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Рубин Зенит Семак Сергей
Комментарии (49)
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serglider
1615225203
Кто мешал зенитовцам отгрузить 5-6 мячей Рубину и не ныть потом по поводу судейства? Нет, нужно пару раз попасть в штангу, три-четыре промахнуться из выгодных позиций, в добавок запороть пенальти и... потом блеять по поводу "неоднозначного" судейства)))
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Korsar_03
1615229407
Читаю комментарии и понимаю, что Зенит из болел других команд никто не уважает и не любит. Это ж надо было так политику клуба построить, чтобы его все невзлюбили
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paracetamol
1615230040
Неоднозначное решение - назначение тебя главным тренером!
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B.G.
1615230619
Макаров на 92 минуте как детей накрутил оборону зенита....порнодрочер не забил пенку на 99 минуте.....Семак, ты о чем вообще?
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kliker
1615231191
Писец теперь судейке: мало добавил, мало пенальти, ваще никого не удалил! - пусть теперь не обижается, вся шобла включая ВАР будет наказана строго.
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DemSerg
1615238434
Хнык... Хнык... Семак пал ниже плинтуса... А мог бы остаться в памяти болельщиков просто хорошим игроком.
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Павелий
1615238679
1. Когда на порядок больше ошибок В ПОЛЬЗУ Зенита, то никто из пула газпромовских команд не вякает. 2. В очередной раз убедился, что у тренеров Зенита в контракте написано, что надо ныть.
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Hektor 84
1615272263
Семак ты нулевой тренеришка и как плаксивая телка! Не переживай хаспром купит тебе еще одно чемпионство. Главное значки по этому поводу уже сейчас заказать.
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Закат ЕдРа
1615277355
Не повезло, потому что судья не мог добавить еще 45 минут и поставить три пенальти в ворота Рубина))
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zigbert
1615297181
По этой игре вопросов к судьям быть не должно. А такие неоднозначные решения можно найти в каждой игре любой команды.
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