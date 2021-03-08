Семак – о судействе в матче с «Рубином»: «Сегодня опять неоднозначное решение»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о работе судейской бригады в матче 21-го тура РПЛ против «Рубина».
– Прав ли VAR в эпизоде с пенальти? Прокомментируйте эпизод у ворот «Рубина», произошедший на 82-й минуте. Похожи ли эти моменты?
– Мне сложно судить. В первом матче с «Арсеналом» судьи ошиблись, во втором судьи ошиблись – тут поставили, там не поставили, сегодня опять неоднозначное решение.
Сложно разобраться в перипетиях работы судьи с VAR. Поэтому пускай оценивают такие действия те, кто лучше разбирается.
- «Зенит» проиграл «Рубину» со счетом 1:2.
- Матч обслуживал Сергей Карасев.
- Петербуржцы не победили ни разу после возобновления сезона.
Источник: «Матч ТВ»