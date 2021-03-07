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    Федун: «Меня порадовал Антоха Промес. Повезло, что он доигрывает карьеру в «Спартаке»

    Владелец «Спартака» Леонид Федун прокомментировал игру полузащитника Квинси Промеса в матче 21-го тура РПЛ с «Краснодаром» (6:1).

    — Меня порадовал Антоха Промес, потому что он заводила. Он старался, бился, подталкивал игроков. Именно такой игрок нам и нужен был, который чувствует себя лидером не формально, а реально.

    — Вокруг Промеса с лета будет строиться новый «Спартак»?

    — У нас есть еще много игроков, но Квинси обладает харизмой, поскольку он действительно игрок очень высокого класса. Нам повезло, что он доигрывает свою карьеру в «Спартаке»

    • В матче с «Краснодаром» Промес забил первый мяч после возвращения в «Спартак».
    • Московский клуб купил Промеса у «Аякса» за 8,5 миллиона евро + бонусы до 2,5 миллиона.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Sport24

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    Сегодня, 13:48
    Комментарии6
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      Рейтинг: +2110

      Иван Петров 1986 28 минут назад

      Если у него будет получаться лидерство, то это Спартаку очень поможет.

      0
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      Рейтинг: +19547

      silver29 31 минуту назад

      Сегодня будем посмотреть как говорят в Одессе на Хвичи и что приготовил Леонид девчонкам, очень рекомендую Федуну посмотреть этот матч, может это наши потенциальные ребята ?

      0
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      Рейтинг: +20986

      Боцман59rus 1 час назад

      Леонид вчера принял на грудь, во время матча - язычок то заплетался, пусть живёт неделю, после Динамо будет пить успокоительные, а не коньяк.
      Всех КБ ещё раз с победой))

      2
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      Рейтинг: +5874

      "supermax" > Боцман59rus 51 минуту назад

      Тед приболтал, нельзя было не выпить...ахах

      0
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      Рейтинг: +14323

      derrik2000 1 час назад

      "он доигрывает свою карьеру в «Спартаке".

      Если будет именно ДОИГРЫВАТЬ - это плохо.

      0
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      Рейтинг: +8597

      Hektor 84 > derrik2000 1 час назад

      Ему 29 только. До доигрывания еще раз контракт продлить успеет.

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