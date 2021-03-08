Федун: «Меня порадовал Антоха Промес. Повезло, что он доигрывает карьеру в «Спартаке»

Владелец «Спартака» Леонид Федун прокомментировал игру полузащитника Квинси Промеса в матче 21-го тура РПЛ с «Краснодаром» (6:1).

— Меня порадовал Антоха Промес, потому что он заводила. Он старался, бился, подталкивал игроков. Именно такой игрок нам и нужен был, который чувствует себя лидером не формально, а реально.

— Вокруг Промеса с лета будет строиться новый «Спартак»?

— У нас есть еще много игроков, но Квинси обладает харизмой, поскольку он действительно игрок очень высокого класса. Нам повезло, что он доигрывает свою карьеру в «Спартаке»