Федун: «Меня порадовал Антоха Промес. Повезло, что он доигрывает карьеру в «Спартаке»

Владелец «Спартака» Леонид Федун прокомментировал игру полузащитника Квинси Промеса в матче 21-го тура РПЛ с «Краснодаром» (6:1).
— Меня порадовал Антоха Промес, потому что он заводила. Он старался, бился, подталкивал игроков. Именно такой игрок нам и нужен был, который чувствует себя лидером не формально, а реально.
— Вокруг Промеса с лета будет строиться новый «Спартак»?
— У нас есть еще много игроков, но Квинси обладает харизмой, поскольку он действительно игрок очень высокого класса. Нам повезло, что он доигрывает свою карьеру в «Спартаке»
- В матче с «Краснодаром» Промес забил первый мяч после возвращения в «Спартак».
- Московский клуб купил Промеса у «Аякса» за 8,5 миллиона евро + бонусы до 2,5 миллиона.
Источник: Sport24