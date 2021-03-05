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    Кроос: «После критики Озила в 2018 году многие люди стали считать меня нацистом»

    Полузащитник мадридского «Реала» Тони Кроос рассказал о реакции на критику, которую он допустил в 2018 году в адрес экс-партнера по сборной Германии Месута Озила. Он говорил: «В последнее время Месут допускал больше глупостей, чем приносил пользы».

    «После ЧМ-2018 я сказал, что мне не нравится, как Озил покинул сборную Германии. Многие люди стали считать меня нацистом. Блондин с голубыми глазами – внешность подходит. Я преодолел это», – сказал Кроос.

    • Озил в 2018 году завершил карьеру в сборной.
    • Перед ЧМ-2018 Озил сфотографировался с президентом Турции Реджепом Эрдоганом.
    • Кроос и Озил брали ЧМ-2014.

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    Источник: Mundo Deportivo

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    Сегодня, 19:08
    Комментарии1
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      Рейтинг: +45639

      portero 18 минут назад

      Хорошо ещё на колено не заставляли вставать...

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