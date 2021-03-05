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  • Кроос: «После критики Озила в 2018 году многие люди стали считать меня нацистом»

Кроос: «После критики Озила в 2018 году многие люди стали считать меня нацистом»

5 марта 2021, 19:08
3

Полузащитник мадридского «Реала» Тони Кроос рассказал о реакции на критику, которую он допустил в 2018 году в адрес экс-партнера по сборной Германии Месута Озила. Он говорил: «В последнее время Месут допускал больше глупостей, чем приносил пользы».

«После ЧМ-2018 я сказал, что мне не нравится, как Озил покинул сборную Германии. Многие люди стали считать меня нацистом. Блондин с голубыми глазами – внешность подходит. Я преодолел это», – сказал Кроос.

  • Озил в 2018 году завершил карьеру в сборной.
  • Перед ЧМ-2018 Озил сфотографировался с президентом Турции Реджепом Эрдоганом.
  • Кроос и Озил брали ЧМ-2014.

Источник: Mundo Deportivo
Германия. Бундеслига Испания. Примера Реал Фенербахче Германия Кроос Тони Озил Месут
Комментарии (3)
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portero
1614964022
Хорошо ещё на колено не заставляли вставать...
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Cules2013
1614969840
Забавно, конечно, получается. Скажешь правду (а Озил свою критику заслужил на все 100, сам виноват) - загнобят всякие отбитые приверженцы чего-то там, прогнёшься - загнобят тебя, как терпилу. Молчать тоже не всегда вариант - могут сказать, что ты тряпка, не имеешь своего мнения или чего хуже - отмалчиваешься нарочно, т.е. ты всё-таки "нацист". Мда-м...
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