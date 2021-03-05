Кроос: «После критики Озила в 2018 году многие люди стали считать меня нацистом»

Полузащитник мадридского «Реала» Тони Кроос рассказал о реакции на критику, которую он допустил в 2018 году в адрес экс-партнера по сборной Германии Месута Озила. Он говорил: «В последнее время Месут допускал больше глупостей, чем приносил пользы».
«После ЧМ-2018 я сказал, что мне не нравится, как Озил покинул сборную Германии. Многие люди стали считать меня нацистом. Блондин с голубыми глазами – внешность подходит. Я преодолел это», – сказал Кроос.
- Озил в 2018 году завершил карьеру в сборной.
- Перед ЧМ-2018 Озил сфотографировался с президентом Турции Реджепом Эрдоганом.
- Кроос и Озил брали ЧМ-2014.
Источник: Mundo Deportivo