Видаль может перейти из «Интера» в «Марсель»

«Марсель» заинтересован в подписании полузащитника «Интера» Артуро Видаля.
По информации Le10Sport, видеть в своей команде 33-летнего футболиста хочет новый главный тренер провансальцев Хорхе Сампаоли.
Хавбек может согласиться на переход, поскольку больше не чувствует себя ключевым игроком «Интера».
- Сампаоли и Видаль вместе работали в сборной Чили.
- Рыночная стоимость Артуро – 8 миллионов евро.
- В текущем сезоне он провел за «Интер» 28 матчей, забил два гола и сделал два ассиста.
Источник: Le10Sport