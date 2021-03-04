Видаль может перейти из «Интера» в «Марсель»

«Марсель» заинтересован в подписании полузащитника «Интера» Артуро Видаля.

По информации Le10Sport, видеть в своей команде 33-летнего футболиста хочет новый главный тренер провансальцев Хорхе Сампаоли.

Хавбек может согласиться на переход, поскольку больше не чувствует себя ключевым игроком «Интера».