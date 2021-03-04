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    Видаль может перейти из «Интера» в «Марсель»

    «Марсель» заинтересован в подписании полузащитника «Интера» Артуро Видаля.

    По информации Le10Sport, видеть в своей команде 33-летнего футболиста хочет новый главный тренер провансальцев Хорхе Сампаоли.

    Хавбек может согласиться на переход, поскольку больше не чувствует себя ключевым игроком «Интера».

    • Сампаоли и Видаль вместе работали в сборной Чили.
    • Рыночная стоимость Артуро – 8 миллионов евро.
    • В текущем сезоне он провел за «Интер» 28 матчей, забил два гола и сделал два ассиста.

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    Источник: Le10Sport

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    04.03.2021 21:41
    Комментарии1
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      Рейтинг: +8489

      Hektor 84 8 часов назад

      Сплетни журналюшек

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