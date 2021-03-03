Урунов – в старте «Уфы» на матч с «Уралом»

Стали известны стартовые составы «Уфы» и «Урала» на матч 1/8 финала Кубка России. Начало встречи – в 12:00 мск.

«Уфа»: Беленов, Сухов, Плиев, Табидзе, Йокич, Урунов, Мрзляк, Бизоза, Милетич, Жамалетдинов, Андрич.

Запасные: Чернов, Кукушкин, Аликин, Никитин, Морозов, Дзантиев, Кротов, Камилов, Голубев, Сысуев.

«Урал»: Коновалов, Герасимов, Кулаков, Страндберг, Йовичич, Калинин, Егорычев, Мишкич, Гаджимурадов, Ибрахимай, Панюков.

Запасные: Годзюр, Рыков, Адамов, Кузьмичев, Евсеев, Магомадов, Бикфалви, Эль-Кабир, Аугустыняк, Погребняк, Максименко