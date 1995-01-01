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    Урунов – в старте «Уфы» на матч с «Уралом»

    Стали известны стартовые составы «Уфы» и «Урала» на матч 1/8 финала Кубка России. Начало встречи – в 12:00 мск.

    «Уфа»: Беленов, Сухов, Плиев, Табидзе, Йокич, Урунов, Мрзляк, Бизоза, Милетич, Жамалетдинов, Андрич.

    Запасные: Чернов, Кукушкин, Аликин, Никитин, Морозов, Дзантиев, Кротов, Камилов, Голубев, Сысуев.

    «Урал»: Коновалов, Герасимов, Кулаков, Страндберг, Йовичич, Калинин, Егорычев, Мишкич, Гаджимурадов, Ибрахимай, Панюков.

    Запасные: Годзюр, Рыков, Адамов, Кузьмичев, Евсеев, Магомадов, Бикфалви, Эль-Кабир, Аугустыняк, Погребняк, Максименко

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: сайт РПЛ

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