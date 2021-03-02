Кобелев: «Нормально отношусь к женскому полу, но футбол должны разбирать мужчины»

Не надо никого гнать и никто ничего не должен. Девушки, просто отстаньте от футбола, пожалуйста. Ну оставьте хоть что-нибудь мужчинам. Что-то, где можно отдохнуть и посмотреть(или заняться) без Вас красивых. Футбол, рыбалка, бильярд хотя бы... Они везде. В мотогонках, автогонках, прыжках на лыжах, парашютном спорте.... и так далее. Мотоблогеров хренова гора в чулках и лифчиках. Скоро стыдно станет на мотоцикле ездить. Можно хоть футбол мужикам оставить? Превратили его в хрен знает что уже. И даже по хрен знает чему у нас уже бабы специалисты. Просто оставьте футбол в покое. И ведь не в разбирательности дело же. Раньше просто собирались мужики и обсуждали кто как сыграл. Ну зачем им женское мнение по этому поводу, даже если оно идеально верно?
Бывший тренер «Динамо» и «Крыльев Советов» Андрей Кобелев прокомментировал свои слова о женщинах в футболе.
– Если кто-то смотрел выпуск программы, то увидит, что там не было слов про кухню, тем более про какие-то феминистские высказывания. Я не оправдываюсь, но не понимаю, чем я взорвал спортивное медиа-пространство.
– Вам ответила даже фем-активистка Лиза Лазерсон, ранее работавшая пресс-секретарем министра культуры России. С колонкой выступила Мария Орзул.
– Я абсолютно нормально отношусь к женскому полу и не против, чтобы девушки работали в спортивных медиа. Поэтому мне без разницы, кто и что сказал. Ради бога! Ну, высказали свое мнение – хорошо.
– Но вы удивлены такой реакцией?
– Я понимаю, что СМИ и журналистам нужен хайп, им выгодно за счет кого-то подняться и показаться. А учитывая популярность футбола и хоккея, в этих видах спорта это сделать легче. Но мы перестали говорить о самом футболе, а все больше разбираем какие-то околофутбольные темы. Вот в этом и проблема! У каждого человека есть свое мнение. Я высказал личную точку зрения. Да, считаю, что профессионально разбирать футбол должны мужчины. Вот и все. Поэтому мне не интересно, что там говорят и пишут в комментариях.
- Кобелев в эфире программы «Футбольный хейт» сказал, что женщина не может разбираться в футболе.