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  • Кобелев: «Нормально отношусь к женскому полу, но футбол должны разбирать мужчины»

Кобелев: «Нормально отношусь к женскому полу, но футбол должны разбирать мужчины»

3 марта 2021, 09:50
6

Бывший тренер «Динамо» и «Крыльев Советов» Андрей Кобелев прокомментировал свои слова о женщинах в футболе.

– Если кто-то смотрел выпуск программы, то увидит, что там не было слов про кухню, тем более про какие-то феминистские высказывания. Я не оправдываюсь, но не понимаю, чем я взорвал спортивное медиа-пространство.

– Вам ответила даже фем-активистка Лиза Лазерсон, ранее работавшая пресс-секретарем министра культуры России. С колонкой выступила Мария Орзул.

– Я абсолютно нормально отношусь к женскому полу и не против, чтобы девушки работали в спортивных медиа. Поэтому мне без разницы, кто и что сказал. Ради бога! Ну, высказали свое мнение – хорошо.

– Но вы удивлены такой реакцией?

– Я понимаю, что СМИ и журналистам нужен хайп, им выгодно за счет кого-то подняться и показаться. А учитывая популярность футбола и хоккея, в этих видах спорта это сделать легче. Но мы перестали говорить о самом футболе, а все больше разбираем какие-то околофутбольные темы. Вот в этом и проблема! У каждого человека есть свое мнение. Я высказал личную точку зрения. Да, считаю, что профессионально разбирать футбол должны мужчины. Вот и все. Поэтому мне не интересно, что там говорят и пишут в комментариях.

  • Кобелев в эфире программы «Футбольный хейт» сказал, что женщина не может разбираться в футболе.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Россия Кобелев Андрей
Комментарии (6)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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absent32
1614762646
женщины играют в футбол, тренеруют футболисток, судят матчи, и женщины должны разбираться в футболе! так можно о любом виде спорта сказать, который преимущественно не является женским! хотя даже в Дакаре уже есть женщины!
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Cules2013
1614763320
Очевидная вещь - любым делом должны заниматься профессионалы, независимо от возраста, пола, расы и т.п. Вот тогда и будет толк. Любые квоты, движения и прочая всячина сейчас - это всё про хайп, а не про качество. Должна быть просто беспристрастность.
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NewLife
1614763371
Опять завоняло нафталином.
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Боцман59rus
1614769281
Молодец.
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paracetamol
1614772593
Гнать баб из футбола. Но на ТВ можно оставить, они там ляжки показывают и больше ничего! Рот не раззявают, что свою дурь не показать.
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Томик
1614788070
Не надо никого гнать и никто ничего не должен. Девушки, просто отстаньте от футбола, пожалуйста. Ну оставьте хоть что-нибудь мужчинам. Что-то, где можно отдохнуть и посмотреть(или заняться) без Вас красивых. Футбол, рыбалка, бильярд хотя бы... Они везде. В мотогонках, автогонках, прыжках на лыжах, парашютном спорте.... и так далее. Мотоблогеров хренова гора в чулках и лифчиках. Скоро стыдно станет на мотоцикле ездить. Можно хоть футбол мужикам оставить? Превратили его в хрен знает что уже. И даже по хрен знает чему у нас уже бабы специалисты. Просто оставьте футбол в покое. И ведь не в разбирательности дело же. Раньше просто собирались мужики и обсуждали кто как сыграл. Ну зачем им женское мнение по этому поводу, даже если оно идеально верно?
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