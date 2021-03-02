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    Кобелев: «Нормально отношусь к женскому полу, но футбол должны разбирать мужчины»

    Бывший тренер «Динамо» и «Крыльев Советов» Андрей Кобелев прокомментировал свои слова о женщинах в футболе.

    – Если кто-то смотрел выпуск программы, то увидит, что там не было слов про кухню, тем более про какие-то феминистские высказывания. Я не оправдываюсь, но не понимаю, чем я взорвал спортивное медиа-пространство.

    – Вам ответила даже фем-активистка Лиза Лазерсон, ранее работавшая пресс-секретарем министра культуры России. С колонкой выступила Мария Орзул.

    – Я абсолютно нормально отношусь к женскому полу и не против, чтобы девушки работали в спортивных медиа. Поэтому мне без разницы, кто и что сказал. Ради бога! Ну, высказали свое мнение – хорошо.

    – Но вы удивлены такой реакцией?

    – Я понимаю, что СМИ и журналистам нужен хайп, им выгодно за счет кого-то подняться и показаться. А учитывая популярность футбола и хоккея, в этих видах спорта это сделать легче. Но мы перестали говорить о самом футболе, а все больше разбираем какие-то околофутбольные темы. Вот в этом и проблема! У каждого человека есть свое мнение. Я высказал личную точку зрения. Да, считаю, что профессионально разбирать футбол должны мужчины. Вот и все. Поэтому мне не интересно, что там говорят и пишут в комментариях.

    • Кобелев в эфире программы «Футбольный хейт» сказал, что женщина не может разбираться в футболе.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Sport24

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    Комментарии8
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      Рейтинг: +5032

      Томик 39 минут назад

      Не надо никого гнать и никто ничего не должен. Девушки, просто отстаньте от футбола, пожалуйста. Ну оставьте хоть что-нибудь мужчинам. Что-то, где можно отдохнуть и посмотреть(или заняться) без Вас красивых. Футбол, рыбалка, бильярд хотя бы... Они везде. В мотогонках, автогонках, прыжках на лыжах, парашютном спорте.... и так далее. Мотоблогеров хренова гора в чулках и лифчиках. Скоро стыдно станет на мотоцикле ездить. Можно хоть футбол мужикам оставить? Превратили его в хрен знает что уже. И даже по хрен знает чему у нас уже бабы специалисты. Просто оставьте футбол в покое. И ведь не в разбирательности дело же. Раньше просто собирались мужики и обсуждали кто как сыграл. Ну зачем им женское мнение по этому поводу, даже если оно идеально верно?

      0
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      Рейтинг: +9979

      paracetamol 4 часа назад

      Гнать баб из футбола. Но на ТВ можно оставить, они там ляжки показывают и больше ничего! Рот не раззявают, что свою дурь не показать.

      1
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      Рейтинг: +20863

      Боцман59rus 5 часов назад

      Молодец.

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      Рейтинг: +4492

      Cleaner 6 часов назад

      Футбол должны разбирать люди, РАЗБИРАЮЩИЕСЯ в футболе. И без разницы, мужчина это или женщина. Но мужчины в футболе разбираются лучше женщин. И факт этот неоспорим. Но Тина считает, что ее подружки одним только своим видом поднимут интерес к спортивным программам. Ошибается.

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      Рейтинг: +7697

      NewLife 7 часов назад

      Опять завоняло нафталином.

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      Рейтинг: +11366

      Cules2013 7 часов назад

      Очевидная вещь - любым делом должны заниматься профессионалы, независимо от возраста, пола, расы и т.п. Вот тогда и будет толк. Любые квоты, движения и прочая всячина сейчас - это всё про хайп, а не про качество.
      Должна быть просто беспристрастность.

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      Рейтинг: +4492

      Cleaner > Cules2013 6 часов назад

      Одной беспристрастности - МАЛО! Беспристрастный, но не разбирающийся в теме человек скучен и неинтересен.

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      Рейтинг: +2675

      absent32 7 часов назад

      женщины играют в футбол, тренеруют футболисток, судят матчи, и женщины должны разбираться в футболе! так можно о любом виде спорта сказать, который преимущественно не является женским! хотя даже в Дакаре уже есть женщины!

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