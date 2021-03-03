Кобелев: «Нормально отношусь к женскому полу, но футбол должны разбирать мужчины»

Бывший тренер «Динамо» и «Крыльев Советов» Андрей Кобелев прокомментировал свои слова о женщинах в футболе.

– Если кто-то смотрел выпуск программы, то увидит, что там не было слов про кухню, тем более про какие-то феминистские высказывания. Я не оправдываюсь, но не понимаю, чем я взорвал спортивное медиа-пространство.

– Вам ответила даже фем-активистка Лиза Лазерсон, ранее работавшая пресс-секретарем министра культуры России. С колонкой выступила Мария Орзул.

– Я абсолютно нормально отношусь к женскому полу и не против, чтобы девушки работали в спортивных медиа. Поэтому мне без разницы, кто и что сказал. Ради бога! Ну, высказали свое мнение – хорошо.

– Но вы удивлены такой реакцией?

– Я понимаю, что СМИ и журналистам нужен хайп, им выгодно за счет кого-то подняться и показаться. А учитывая популярность футбола и хоккея, в этих видах спорта это сделать легче. Но мы перестали говорить о самом футболе, а все больше разбираем какие-то околофутбольные темы. Вот в этом и проблема! У каждого человека есть свое мнение. Я высказал личную точку зрения. Да, считаю, что профессионально разбирать футбол должны мужчины. Вот и все. Поэтому мне не интересно, что там говорят и пишут в комментариях.