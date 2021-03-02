Ковач – о Головине в старте «Монако»: «Ждем зеленый свет от медицинского штаба»

Главный тренер «Монако» Нико Ковач рассказал, когда полузащитник Александр Головин будет начинать матчи в стартовом составе.
«Мы ждем зеленый свет от медицинского штаба, тогда он будет в старте. Головин может играть на трех позициях – на обоих флангах, а также в качестве «десятки», это его любимая роль. Мы очень довольны его влиянием на команду и тем, что он привносит в команду, когда выходит на поле», – сказал Ковач.
- В прошлом году россиянин пропустил более четырех месяцев из-за надрыва задней поверхности бедра.
- В 2021-м хавбек забил четыре гола и сделал пять ассистов в десяти матчах.
- Ни в одной из январских и февральских игр Головин не провел на поле все 90 минут, в старте выходил один раз.
Источник: Официальный сайт «Монако»