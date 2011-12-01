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    Ковач – о Головине в старте «Монако»: «Ждем зеленый свет от медицинского штаба»

    Главный тренер «Монако» Нико Ковач рассказал, когда полузащитник Александр Головин будет начинать матчи в стартовом составе.

    «Мы ждем зеленый свет от медицинского штаба, тогда он будет в старте. Головин может играть на трех позициях – на обоих флангах, а также в качестве «десятки», это его любимая роль. Мы очень довольны его влиянием на команду и тем, что он привносит в команду, когда выходит на поле», – сказал Ковач.

    • В прошлом году россиянин пропустил более четырех месяцев из-за надрыва задней поверхности бедра.
    • В 2021-м хавбек забил четыре гола и сделал пять ассистов в десяти матчах.
    • Ни в одной из январских и февральских игр Головин не провел на поле все 90 минут, в старте выходил один раз.

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    Источник: Официальный сайт «Монако»

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