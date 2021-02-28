В 2021 году у Головина голевые действия каждые 32 минуты. Это лучший результат в Лиге 1

Полузащитник «Монако» Александр Головин сделал два ассиста в матче 27-го тура Лиги 1 против «Бреста» (2:0).

Россиянин совершил девять голевых действий в девяти играх чемпионата Франции в 2021 году.

В активе Головина четыре забитых мяча и пять результативных передач за 290 минут на поле. В среднем он участвует в голах «Монако» каждые 32 минуты. Это лучший результат в Лиге 1 с начала года.

Головин в этом сезоне опередил Неймара по системе «гол+пас».

«Монако» занимает четвертое место в Лиге 1.

Головин – о двух ассистах в матче с «Брестом»: «Задачей при выходе на замену было обострить игру. Наверное, удалось»