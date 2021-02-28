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    В 2021 году у Головина голевые действия каждые 32 минуты. Это лучший результат в Лиге 1

    Полузащитник «Монако» Александр Головин сделал два ассиста в матче 27-го тура Лиги 1 против «Бреста» (2:0).

    Россиянин совершил девять голевых действий в девяти играх чемпионата Франции в 2021 году.

    В активе Головина четыре забитых мяча и пять результативных передач за 290 минут на поле. В среднем он участвует в голах «Монако» каждые 32 минуты. Это лучший результат в Лиге 1 с начала года.

    • Головин в этом сезоне опередил Неймара по системе «гол+пас».
    • «Монако» занимает четвертое место в Лиге 1.

    Головин – о двух ассистах в матче с «Брестом»: «Задачей при выходе на замену было обострить игру. Наверное, удалось»

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    Источник: Opta

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    28.02.2021 23:37
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1709

      ItalianFootball 1 марта, 10:47

      Не мешает главному тренеру видеть его лавочником.

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