Головин – о двух ассистах в матче с «Брестом»: «Задачей при выходе на замену было обострить игру. Наверное, удалось»

Полузащитник «Монако» Александр Головин прокомментировал свой дубль из голевых передач в матче 27-го тура Лиги 1 против «Бреста» (2:0).

«За любую победу дают три очка, поэтому важно выигрывать и такие матчи, когда, может быть, не все получается. Тем более мы находимся вверху турнирной таблицы, нужно регулярно побеждать.

Понятно, что основной задачей при выходе на замену было обострить игру, постараться забить, ведь после первого тайма счет был 0:0. Поскольку получилось сделать две голевые передачи и одержать победу, наверное, это удалось. Самое главное, что мы набрали три очка.

Готов ли играть 90 минут? Все отлично, никаких проблем со здоровьем нет. Но все решения по составу принимает главный тренер, мое дело работать и выкладываться по максимуму», – сказал россиянин.