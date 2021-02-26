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  • Журналист Егоров: «Промес с учетом бонусов суммарно обошелся «Спартаку» в 25 миллионов»

Журналист Егоров: «Промес с учетом бонусов суммарно обошелся «Спартаку» в 25 миллионов»

26 февраля 2021, 21:45
23

Бывший журналист «Советского спорта», «Спорт-Экспресса» Сергей Егоров посчитал, во сколько обошелся «Спартаку» трансфер Квинси Промеса с учетом зарплаты. Речь идет о десятках миллионов евро.

«Нидерландцы пишут о сумме трансфера в 8,5 миллиона евро. 3 миллиона могут быть бонусами. Контракт 3,5 года с зарплатой 3,5 миллиона в год. Если суммировать эти деньги и налоги, которые будет платить «Спартак» за работника Промеса, сделка станет в районе 25 миллионов евро. Это достаточно весомые деньги», – сказал Егоров.

  • Промес выступал за «Спартак» с 2014 по 2018 год.
  • В 135 матчах он забил 66 голов и сделал 33 ассиста.
  • Рыночная стоимость игрока – 15 миллионов евро.

Источник: ютуб-канал «Футбольный Биги»
Россия. Премьер-лига Голландия. Эредивизие Спартак Промес Квинси
Комментарии (23)
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Sky Spartak
1614365611
Ну лучше чем Кокора...по сути поменяли Кокорина на Промеса...вот и всё...
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Бриг
1614371130
Никогда не бывает, чтобы вернувшийся стал таким же как был. Время ушло. Понятно, что такие люди , как Роналду или Ибра не обсуждаются. Но Промес - это смешная попытка Федуна. Уймите хозяина!
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alefreddy
1614372020
Посчитай трансфер и зарплату Малкома за три года и пусти слезы
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Боцман59rus
1614374003
Уринотерапия, единственный для тебя Егоров шанс)))
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Томик
1614374588
Что за непрофессиональный подсчёт? Сергей, а как же корм за три с половиной года в клубной столовой? А доставка на матч в комфортабельном автобусе? А перелёты? Ай-яй-яй. Теряете хватку!
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DeStar
1614376255
ну так всех просто переподсчитать можно, тупо каждый игрок в несколько раз дороже с учетом зп и так далее. Если промес 25 а не 8, то какой кроос реалу обошелся на в 30 лямов за котрые его купили. а 30+ зп за все годы + все бонусы и так далее , и че?)
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Вомбат
1614377035
25 млн евро ради того, чтобы 3 года иметь в команде нужного игрока это, конечно, много. Вот только Севилья и Аякс на того же самого игрока потратили куда больше. Севилья купила его за 21 млн евро, а Аякс за 16 млн евро. И платили ему там столько же и начисления на зарплату для работодателя там выше (про Нидерланды знаю это точно). Вот какие дурачки там, в Европе сидят, да, господин Егоров? Не то, что журналисты в России!
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ivany4
1614378167
То что Егоров никакой журналист, знали все. Теперь еще узнали какой из него аналитик и экономист. Вывод - никакой.))) Лучше бы шел к станку, пользы больше.
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ЮНик
1614400209
Это сколько же тяжко больных онкологией детей, на которых собирают с миру по нитке на операции, можно было бы вылечить за все эти миллионы. "Газпромовские", "лукойловские","роснефтяные". А это ведь дешевые понты, забава миллиардеров! Уровень футбола все равно в России ниже плинтуса, 21-е место в Европе(!!!), ниже Кипра и Израиля, а детей бы спасли... А скармливают миллионы абсолютно беспонтовым "кокошам и антошам"
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nik55
1614405236
Бывший журналист «Советского спорта», «Спорт-Экспресса» не зря тебя выгнали
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