Журналист Егоров: «Промес с учетом бонусов суммарно обошелся «Спартаку» в 25 миллионов»

Бывший журналист «Советского спорта», «Спорт-Экспресса» Сергей Егоров посчитал, во сколько обошелся «Спартаку» трансфер Квинси Промеса с учетом зарплаты. Речь идет о десятках миллионов евро.

«Нидерландцы пишут о сумме трансфера в 8,5 миллиона евро. 3 миллиона могут быть бонусами. Контракт 3,5 года с зарплатой 3,5 миллиона в год. Если суммировать эти деньги и налоги, которые будет платить «Спартак» за работника Промеса, сделка станет в районе 25 миллионов евро. Это достаточно весомые деньги», – сказал Егоров.