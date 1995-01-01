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    Журналист Егоров: «Промес с учетом бонусов суммарно обошелся «Спартаку» в 25 миллионов»

    Бывший журналист «Советского спорта», «Спорт-Экспресса» Сергей Егоров посчитал, во сколько обошелся «Спартаку» трансфер Квинси Промеса с учетом зарплаты. Речь идет о десятках миллионов евро.

    «Нидерландцы пишут о сумме трансфера в 8,5 миллиона евро. 3 миллиона могут быть бонусами. Контракт 3,5 года с зарплатой 3,5 миллиона в год. Если суммировать эти деньги и налоги, которые будет платить «Спартак» за работника Промеса, сделка станет в районе 25 миллионов евро. Это достаточно весомые деньги», – сказал Егоров.

    • Промес выступал за «Спартак» с 2014 по 2018 год.
    • В 135 матчах он забил 66 голов и сделал 33 ассиста.
    • Рыночная стоимость игрока – 15 миллионов евро.

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    Источник: ютуб-канал «Футбольный Биги»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: -1342

      Бoрат 8 минут назад

      " А в попугаях то он гораздо дороже " Гыгыгы .

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      Рейтинг: +888

      Sky Spartak 1 час назад

      Ну лучше чем Кокора...по сути поменяли Кокорина на Промеса...вот и всё...

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