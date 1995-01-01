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    Прядкин: «Предложим не выдавать лицензию, если у клубов нет гарантии получения минимальной суммы для участия в РПЛ»

    Президент РПЛ Сергей Прядкин рассказал о возможных изменениях в формате лицензирования клубов.

    «Мы хотим участвовать в лицензировании. Хотим знать больше информации. И на уровне правления РПЛ уже рассматривался вопрос о предлицензионной подготовке клубов: чтобы лига на своем уровне рассматривала документы перед подачей. Речь ни в коем случае не идет о том, чтобы забрать у РФС право на лицензирование – а чтобы участвовать.

    Очень хотим участвовать активно. Планируем определиться с минимальной суммой, которая необходима клубам РПЛ для нормального существования и игры в элитном дивизионе. Пока выводится средняя сумма, с которой клубы могут без проблем существовать.

    Пока мнения разнятся, к единому пониманию «А сколько?» – простите, что так просто – не пришли. Суммы достаточно разнятся – все зависит от задач клуба. Есть большая разница между частными, бюджетными клубами и теми, кто получает финансирование от госкомпаний.

    Будем выходить с предложением не выдавать лицензию, если нет гарантии получения такой суммы. Это должна быть гарантия не такая, как приходит от министерств по спорту или даже руководителей регионов.

    Когда спортивный комитет гарантирует что-то – это не имеет никакой юридической основы и не является гарантией. Мы заострили на этом внимание, РФС нас в этом поддержал.

    Это должна быть банковская или финансовая гарантия, которая гарантирует полный расчет. Чтобы команда не попадала в ситуацию, в которой не может доиграть сезон.

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    Источник: Sports.ru

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    Сегодня, 18:18
    Комментарии1
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      Рейтинг: +8349

      Hektor 84 2 часа назад

      Чего раньше такие условия не требовали?

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