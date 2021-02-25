Сорокин – о проведении Евро-2020 в Англии: «Мне ничего об этом неизвестно. Этот вариант не обсуждался»

Глава оргкомитета Евро-2020 в Санкт-Петербурге Алексей Сорокин прокомментировал информацию журналиста Танкреди Палмьери о проведении Евро-2020 в Англии.

«Мне ничего об этом неизвестно. Этот вариант не обсуждался. Санкт-Петербург готовится в штатном режиме.

Только вчера у нас было заседание рабочей группы вместе со всеми остальными городами, где мы обсуждали дальнейшее взаимодействие», – цитирует Сорокина «Чемпионат».