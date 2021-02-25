Сорокин – о проведении Евро-2020 в Англии: «Мне ничего об этом неизвестно. Этот вариант не обсуждался»

Глава оргкомитета Евро-2020 в Санкт-Петербурге Алексей Сорокин прокомментировал информацию журналиста Танкреди Палмьери о проведении Евро-2020 в Англии.
«Мне ничего об этом неизвестно. Этот вариант не обсуждался. Санкт-Петербург готовится в штатном режиме.
Только вчера у нас было заседание рабочей группы вместе со всеми остальными городами, где мы обсуждали дальнейшее взаимодействие», – цитирует Сорокина «Чемпионат».
- Ранее УЕФА сообщал, что к проведению Евро-2020 готовы все 12 городов-хозяев турнира.
- Евро-2020 стартует 11 июня.
- Сборная России на групповом этапе континентального первенства сыграет с Бельгией, Данией и Финляндией.
Источник: «Чемпионат»