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    Сорокин – о проведении Евро-2020 в Англии: «Мне ничего об этом неизвестно. Этот вариант не обсуждался»

    Глава оргкомитета Евро-2020 в Санкт-Петербурге Алексей Сорокин прокомментировал информацию журналиста Танкреди Палмьери о проведении Евро-2020 в Англии.

    «Мне ничего об этом неизвестно. Этот вариант не обсуждался. Санкт-Петербург готовится в штатном режиме.

    Только вчера у нас было заседание рабочей группы вместе со всеми остальными городами, где мы обсуждали дальнейшее взаимодействие», – цитирует Сорокина «Чемпионат».

    • Ранее УЕФА сообщал, что к проведению Евро-2020 готовы все 12 городов-хозяев турнира.
    • Евро-2020 стартует 11 июня.
    • Сборная России на групповом этапе континентального первенства сыграет с Бельгией, Данией и Финляндией.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Чемпионат»

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