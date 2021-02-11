УЕФА: «Все 12 городов примут матчи Евро-2020»

Руководитель операционной деятельности на объектах УЕФА Андреас Шар сообщил, что к проведению Евро-2020 готовы все 12 городов-хозяев турнира.

«Хочу подтвердить, что турнир пройдeт, потому я и моя команда сегодня здесь, в Петербурге. С высокой долей уверенности могу сказать, что все 12 городов примут матчи.

Мы постоянно следим за сложившейся ситуацией, будем смотреть, как она развивается. Но на данный момент все те, кто должен находиться в лодке — 12 городов — и находятся в этой самой лодке», – приводит слова Шара «Чемпионат».