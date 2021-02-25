Журналист Палмьери: УЕФА хочет провести Евро-2020 в одной стране. Англия – главный претендент

УЕФА намерен провести Евро-2020 в одной стране, чтобы минимизировать риски распространения коронавирусной инфекции, сообщает журналист Танкреди Палмьери.

По его информации, организация склоняется к тому, чтобы провести чемпионат Европы в Англии. Окончательное решение о месте проведения турнира будет принято в апреле.