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    Журналист Палмьери: УЕФА хочет провести Евро-2020 в одной стране. Англия – главный претендент

    УЕФА намерен провести Евро-2020 в одной стране, чтобы минимизировать риски распространения коронавирусной инфекции, сообщает журналист Танкреди Палмьери.

    По его информации, организация склоняется к тому, чтобы провести чемпионат Европы в Англии. Окончательное решение о месте проведения турнира будет принято в апреле.

    • Ранее УЕФА сообщал, что к проведению Евро-2020 готовы все 12 городов-хозяев турнира.
    • Евро-2020 стартует 11 июня.
    • Сборная России на групповом этапе континентального первенства сыграет с Бельгией, Данией и Финляндией.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер Танкреди Палмьери

    Спортивный журналист beIN Sports. Аудитория в твиттере – больше 204 тысяч подписчиков.

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    Сегодня, 16:25
    Комментарии1
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      Рейтинг: +2696

      Бомбардиръ 1 час назад

      Ха! Напротив, в Англию и оттуда никого не пущать из-за британского штамма коронавируса.

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