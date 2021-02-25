Журналист Палмьери: УЕФА хочет провести Евро-2020 в одной стране. Англия – главный претендент

УЕФА намерен провести Евро-2020 в одной стране, чтобы минимизировать риски распространения коронавирусной инфекции, сообщает журналист Танкреди Палмьери.
По его информации, организация склоняется к тому, чтобы провести чемпионат Европы в Англии. Окончательное решение о месте проведения турнира будет принято в апреле.
- Ранее УЕФА сообщал, что к проведению Евро-2020 готовы все 12 городов-хозяев турнира.
- Евро-2020 стартует 11 июня.
- Сборная России на групповом этапе континентального первенства сыграет с Бельгией, Данией и Финляндией.
Источник: твиттер Танкреди Палмьери
Спортивный журналист beIN Sports. Аудитория в твиттере – больше 204 тысяч подписчиков.