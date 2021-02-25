Только один бразилец забил 16 голов в ЛЧ быстрее, чем Жезус

Нападающий «Манчестер Сити» Габриэль Жезус отличился в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против менхенгладбахской «Боруссии» (2:0).

Для него этот гол стал 16-м в главном еврокубке. Для достижения этой отметки ему потребовалось 27 игр.

Среди бразильцев только Неймар быстрее забил 16 мячей в ЛЧ. У форварда «ПСЖ» ушло на это 26 встреч.

Гвардиола догнал Моуринью по количеству побед в ЛЧ. Они делят четвертое место в истории

«Манчестер Сити» побил английский рекорд по серии побед в гостях

​​​​​​​