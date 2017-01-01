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    «Манчестер Сити» побил английский рекорд по серии побед в гостях

    В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Манчестер Сити» на выезде обыграл менхенгладбахскую «Боруссию» со счетом 2:0.

    Команда Хосепа Гвардиолы одержала 12 подряд гостевых побед во всех турнирах.

    Это новый рекорд для клубов, выступающих в высшем английском дивизионе.

    Предыдущее достижение также принадлежало «Сити». Они победили в гостях 11 раз кряду в период с мая по ноябрь 2017 года.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: ESPN

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    Сегодня, 09:51
    Комментарии1
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      Рейтинг: +45461

      portero 1 час назад

      Ну и главное кубок и победа в финале, хотя конечно на данном этапе всё проходит для МС и Гвардиолы очень хорошо...

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