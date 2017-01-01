«Манчестер Сити» побил английский рекорд по серии побед в гостях

В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Манчестер Сити» на выезде обыграл менхенгладбахскую «Боруссию» со счетом 2:0.

Команда Хосепа Гвардиолы одержала 12 подряд гостевых побед во всех турнирах.

Это новый рекорд для клубов, выступающих в высшем английском дивизионе.

Предыдущее достижение также принадлежало «Сити». Они победили в гостях 11 раз кряду в период с мая по ноябрь 2017 года.