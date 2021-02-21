Пабло, Мухин, Камано – в основе «Локомотива» на матч с «Тамбовом»; Рыжиков, Дроздов, Карапузов сыграют у гостей

Стали известны стартовые составы команд на матч 1/8 финала Кубка России между «Локомотивом» и «Тамбовом».

«Локомотив»: Гильерме, Игнатьев, Рыбусь, Чорлука, Пабло, Жемалетдинов, Рыбчинский, Мухин, Крыховяк, Лисакович, Камано.

Запасные: Коченков, Савин, Лысцов, Чeрный, Сильянов, Мурило, Куликов, Магкеев, Титков, Иосифов, Агеев, Эдер.

«Тамбов»: Рыжиков, Денисов, Васиев, Шахов, Гигашвили, Дроздов, Кабахидзе, Аванесян, Карапузов, Алиев, Минаев.

Запасные: Чагров, Чабанов, Николас, Меренчуков, Климов.

«Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию встречи на московской «РЖД Арене», которая начнется в 17:00 по Москве.