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    Пабло, Мухин, Камано – в основе «Локомотива» на матч с «Тамбовом»; Рыжиков, Дроздов, Карапузов сыграют у гостей

    Стали известны стартовые составы команд на матч 1/8 финала Кубка России между «Локомотивом» и «Тамбовом».

    «Локомотив»: Гильерме, Игнатьев, Рыбусь, Чорлука, Пабло, Жемалетдинов, Рыбчинский, Мухин, Крыховяк, Лисакович, Камано.

    Запасные: Коченков, Савин, Лысцов, Чeрный, Сильянов, Мурило, Куликов, Магкеев, Титков, Иосифов, Агеев, Эдер.

    «Тамбов»: Рыжиков, Денисов, Васиев, Шахов, Гигашвили, Дроздов, Кабахидзе, Аванесян, Карапузов, Алиев, Минаев.

    Запасные: Чагров, Чабанов, Николас, Меренчуков, Климов.

    «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию встречи на московской «РЖД Арене», которая начнется в 17:00 по Москве.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер «Локомотива»

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