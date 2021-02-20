Мозес: «Остаться в «Спартаке» или уйти? Я уже прилично поездил по арендам»

Полузащитник «Спартака» Виктор Мозес ушел от прямого ответа на вопрос о желании остаться в московском клубе по окончании срока аренды.

– В чем твоя мотивация? Ведь выступаешь в 30 лет в не самой сильной европейской лиге.

– Мотивация простая – играть в футбол. Играть и наслаждаться этим. Хочу побеждать вместе со «Спартаком» и выигрывать трофеи. У нас отличная команда – есть и уже опытные парни, среди которых и я сам, и молодые ребята. Верю, что уже в текущем сезоне мы многого можем добиться.

– До конца сезона не так много времени. Твой приоритет по окончании аренды – остаться в «Спартаке» или же уйти?

– Я уже прилично поездил по арендам в своей жизни. Моя цель сейчас – помочь команде финишировать как можно выше в чемпионате. Мы отстаем на шесть очков от «Зенита» и имеем шансы закончить вторыми или даже первыми.

Так что вместе с ребятами будем стараться показать лучший из возможных результатов для «Спартака». Ну а там уже посмотрим, что делать.

Права на нигерийца принадлежат «Челси».

Его контракт с лондонским клубом рассчитан до июня 2022 года.

В составе «Спартака» Мозес забил один гол и сделал один ассист в девяти матчах.

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