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    Мозес: «Тедеско – одна из главных причин моего перехода в «Спартак»

    Полузащитник «Спартака» Виктор Мозес рассказал о своем отношении к главному тренеру команды Доменико Тедеско.

    – Каким стало твое первое общение с Тедеско? Как охарактеризовал бы немецкого тренера?

    – Он потрясающий! Потрясающий человек и отличный тренер. Доменико был одной из главных причин, почему я перешел в «Спартак». Он делится с нами своей страстью к игре. Когда он на бровке, его энергетика передается команде.

    Он гонит нас вперед и вселяет уверенность, что мы способны победить в каждом матче. Тедеско требует этого – побед всегда и над всеми. Играем мы с лидерами или с командами из нижней части таблицы, посыл один – идите и выиграйте!

    А еще он просит получать удовольствие. Наслаждаться футболом, в который мы играем. Это круто. Он топ-топ-топ тренер! Точно один из лучших, с кем я когда-либо работал.

    – Они чем-то похожи с Антонио Конте...

    – Да-да, верно. Доменико схож с Антонио своей страстью на бровке и работой с игроками. Общее точно есть.

    – Как воспринял информацию об уходе тренерского штаба по окончании сезона?

    – Что тут сказать, конечно, я как футболист сильно расстроился, что не смогу дальше поработать с таким классным тренером. В подробности его решения я углубляться не хочу.

    Мозес – о декабрьском поражении «Спартака» от «Зенита»: «Не могу вспомнить, когда еще моя команда играла так плохо»

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 10:54
    Комментарии3
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      Рейтинг: +13473

      alarm 33 минуты назад

      визгарь визгаря видит издалека © поговорка

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      Рейтинг: +14108

      derrik2000 1 час назад

      "- Как охарактеризовал бы немецкого тренера?

      – Он потрясающий! Потрясающий человек и отличный тренер. Доменико был одной из главных причин, почему я перешел в «Спартак». Он делится с нами своей страстью к игре. Когда он на бровке, его энергетика передается команде.
      Он гонит нас вперед и вселяет уверенность, что мы способны победить в каждом матче. Тедеско требует этого – побед всегда и над всеми. Играем мы с лидерами или с командами из нижней части таблицы, посыл один – идите и выиграйте!"

      И тут же (в этом же интервью, но только в другой новости на сайте):

      "– Последний матч 2020-го в Питере – это худшая игра команды в твоей карьере?

      – Да, это был очень плохой матч. Хотя первый тайм мы провели еще нормально – счет был 1:1. Но во втором все было совершенно иначе.
      Мы играли скверно и проиграли 1:3. Честно говоря, я даже не могу вспомнить, когда бы еще моя команда играла так плохо."

      Исходя из всего сказанного, получается, что тедескин и вы, игрочилки, ПОЛНОЕ ФУФЛО, раз называешь ту "игру" Спартака с Зенитом ХУДШЕЙ В СВОЕЙ ФУТБОЛЬНОЙ КАРЬЕРЕ???

      "

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      Рейтинг: +6619

      Puddle 1 час назад

      А что связывает чибузика и визжащего на бровке клоуна? гыгыгы

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