Мозес: «Тедеско – одна из главных причин моего перехода в «Спартак»

Полузащитник «Спартака» Виктор Мозес рассказал о своем отношении к главному тренеру команды Доменико Тедеско.

– Каким стало твое первое общение с Тедеско? Как охарактеризовал бы немецкого тренера?

– Он потрясающий! Потрясающий человек и отличный тренер. Доменико был одной из главных причин, почему я перешел в «Спартак». Он делится с нами своей страстью к игре. Когда он на бровке, его энергетика передается команде.

Он гонит нас вперед и вселяет уверенность, что мы способны победить в каждом матче. Тедеско требует этого – побед всегда и над всеми. Играем мы с лидерами или с командами из нижней части таблицы, посыл один – идите и выиграйте!

А еще он просит получать удовольствие. Наслаждаться футболом, в который мы играем. Это круто. Он топ-топ-топ тренер! Точно один из лучших, с кем я когда-либо работал.

– Они чем-то похожи с Антонио Конте...

– Да-да, верно. Доменико схож с Антонио своей страстью на бровке и работой с игроками. Общее точно есть.

– Как воспринял информацию об уходе тренерского штаба по окончании сезона?

– Что тут сказать, конечно, я как футболист сильно расстроился, что не смогу дальше поработать с таким классным тренером. В подробности его решения я углубляться не хочу.

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