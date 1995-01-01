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    Мозес – о декабрьском поражении «Спартака» от «Зенита»: «Не могу вспомнить, когда еще моя команда играла так плохо»

    Полузащитник «Спартака» Виктор Мозес поделился воспоминаниями о матче 19-го тура РПЛ против «Зенита».

    • Команды встретились 16 декабря на «Газпром Арене».
    • Петербуржцы дома уверенно победили со счетом 3:1.

    – Последний матч 2020-го в Питере – это худшая игра команды в твоей карьере?

    – Да, это был очень плохой матч. Хотя первый тайм мы провели еще нормально – счет был 1:1. Но во втором все было совершенно иначе.

    Мы играли скверно и проиграли 1:3. Честно говоря, я даже не могу вспомнить, когда бы еще моя команда играла так плохо.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +2490

      _Marqella_ 52 минуты назад

      Спартак в Питере всегда плохо играет, коленки дрожат ,что бы 5 не отхватить,как это часто бывает. В этом сезоне повезло,отскочили,чудом трёшкой отделались...))

      -2
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    • ...
      Рейтинг: +6619

      Puddle 1 час назад

      Стыдна за Сраптак! Гыгыгы

      -1
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      Рейтинг: +15637

      vladimir-7 1 час назад

      Напомню, с ЦСКА вы проиграли и с таким же счётом 1:3.

      0
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      Рейтинг: +537

      xakep01 1 час назад

      Ахаха,ты пришел в такую команду, где каждая игра такая

      0
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      Рейтинг: +13473

      alarm 2 часа назад

      27:5 удары по воротам, хрякам даже не помог автогол ловрена. такие позорники))

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