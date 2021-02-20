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  • Мозес – о декабрьском поражении «Спартака» от «Зенита»: «Не могу вспомнить, когда еще моя команда играла так плохо»

Мозес – о декабрьском поражении «Спартака» от «Зенита»: «Не могу вспомнить, когда еще моя команда играла так плохо»

20 февраля 2021, 09:20
18

Полузащитник «Спартака» Виктор Мозес поделился воспоминаниями о матче 19-го тура РПЛ против «Зенита».

  • Команды встретились 16 декабря на «Газпром Арене».
  • Петербуржцы дома уверенно победили со счетом 3:1.

– Последний матч 2020-го в Питере – это худшая игра команды в твоей карьере?

– Да, это был очень плохой матч. Хотя первый тайм мы провели еще нормально – счет был 1:1. Но во втором все было совершенно иначе.

Мы играли скверно и проиграли 1:3. Честно говоря, я даже не могу вспомнить, когда бы еще моя команда играла так плохо.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Мозес Виктор
Комментарии (18)
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xakep01
1613807181
Ахаха,ты пришел в такую команду, где каждая игра такая
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vladimir-7
1613807306
Напомню, с ЦСКА вы проиграли и с таким же счётом 1:3.
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_Marqella_
1613810299
Спартак в Питере всегда плохо играет, коленки дрожат ,что бы 5 не отхватить,как это часто бывает. В этом сезоне повезло,отскочили,чудом трёшкой отделались...))
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paracetamol
1613814744
Не можешь вспомнить? А я могу: в каждом втором матче!
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NewLife
1613817180
С-Э специально задает вопрос, чтобы помойная петушарня раскрыла здест свои пуканы. После провала в лч лучше бы не воняли и вынулди бревно из своего глаза, а С-Э надо спросить у представителей гей-клуба об их играх в Европе.
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mamba9090909
1613819101
В товарняке с Ригой играли тоже отвратительно.
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