Мозес – о декабрьском поражении «Спартака» от «Зенита»: «Не могу вспомнить, когда еще моя команда играла так плохо»

Полузащитник «Спартака» Виктор Мозес поделился воспоминаниями о матче 19-го тура РПЛ против «Зенита».

Команды встретились 16 декабря на «Газпром Арене».

Петербуржцы дома уверенно победили со счетом 3:1.

– Последний матч 2020-го в Питере – это худшая игра команды в твоей карьере?

– Да, это был очень плохой матч. Хотя первый тайм мы провели еще нормально – счет был 1:1. Но во втором все было совершенно иначе.

Мы играли скверно и проиграли 1:3. Честно говоря, я даже не могу вспомнить, когда бы еще моя команда играла так плохо.