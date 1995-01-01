Мозес – о декабрьском поражении «Спартака» от «Зенита»: «Не могу вспомнить, когда еще моя команда играла так плохо»

Спартак в Питере всегда плохо играет, коленки дрожат ,что бы 5 не отхватить,как это часто бывает. В этом сезоне повезло,отскочили,чудом трёшкой отделались...))
Полузащитник «Спартака» Виктор Мозес поделился воспоминаниями о матче 19-го тура РПЛ против «Зенита».
- Команды встретились 16 декабря на «Газпром Арене».
- Петербуржцы дома уверенно победили со счетом 3:1.
– Последний матч 2020-го в Питере – это худшая игра команды в твоей карьере?
– Да, это был очень плохой матч. Хотя первый тайм мы провели еще нормально – счет был 1:1. Но во втором все было совершенно иначе.
Мы играли скверно и проиграли 1:3. Честно говоря, я даже не могу вспомнить, когда бы еще моя команда играла так плохо.