Мозес: «В «Спартаке» готовят так, будто нам скоро отправляться на войну»

Полузащитник «Спартака» Виктор Мозес рассказал о зимних сборах московской команды.

– На первом сборе в Дубае игроки страдали. Тяжело пришлось?

– Страдали? Ха-ха! Ну что тут сказать, это же предсезонка – ты должен страдать во время сборов. Мы все вместе страдаем, вместе отдыхаем. Все круто. Я перед сборами отдыхал в Дубае – вот был релакс. Ну а потом пришло время страданий. Ну что ж, оставалось только как мантру повторять: «Мы любим бегать! Влад [Чепзанович] – хороший парень!».

– Хендрикс рассказывал, что ему сразу после перехода сообщили: Чепзанович – зверь.

– Влад? Ну, он нас готовит так, как будто нам скоро отправляться на войну. Но нам необходима такая предсезонка. Нужно войти в остаток сезона отлично готовыми и провести его на высшем уровне.

– Можешь сравнить подготовку в «Спартаке» с аналогичными сборами в тех же «Челси» и «Интере»?

– Если честно, в «Спартаке» работа потяжелее. Но в целом подготовка похожая: на предсезонке ты должен прыгать выше головы, делать что-то сверх обычных нагрузок. У нас был месячный перерыв, после которого было очень здорово отпахать на максимуме и переключиться с отпускного настроения на рабочее.

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