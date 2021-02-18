Товарищеский матч. «Рубин» разгромил «Ротор»

«Рубин» победил «Ротор» (3:0) в товарищеском матче на зимнем тренировочном сборе в турецком Белеке.

На 51-й минуте мяч в свои ворота отправил защитник «Ротора» Олег Кожемякин. В конце встречи по голу на свой счет записали футболисты «Рубина» Денис Макаров и Оливер Абильдгор.

«Ротор» возобновит сезон 26 февраля матчем 20-го тура РПЛ с «Тамбовом». «Рубин» 28 февраля сыграет со «Спартаком».

Товарищеский матч

Рубин – Ротор – 3:0 (0:0)

Голы: 1:0 – Кожемякин (в свои ворота), 51; 2:0 – Макаров, 76; Абильдгор, 86.