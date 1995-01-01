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    Товарищеский матч. «Рубин» разгромил «Ротор»

    «Рубин» победил «Ротор» (3:0) в товарищеском матче на зимнем тренировочном сборе в турецком Белеке.

    На 51-й минуте мяч в свои ворота отправил защитник «Ротора» Олег Кожемякин. В конце встречи по голу на свой счет записали футболисты «Рубина» Денис Макаров и Оливер Абильдгор.

    «Ротор» возобновит сезон 26 февраля матчем 20-го тура РПЛ с «Тамбовом». «Рубин» 28 февраля сыграет со «Спартаком».

    Товарищеский матч

    Рубин – Ротор – 3:0 (0:0)

    Голы: 1:0 – Кожемякин (в свои ворота), 51; 2:0 – Макаров, 76; Абильдгор, 86.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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