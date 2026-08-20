Карседо ответил на вопрос об участии Барко в матче с «Зенитом»

Главный тренер «Спартака» Хуан Карлос Карседо рассказал о восстановлении двух основных игроков.
– Какова вероятность участия Барко и Мартинса в матче с «Зенитом»?
– Они продолжают восстановление. Им всe лучше и лучше. У нас есть три-четыре дня, чтобы посмотреть и принять решение, исходя из их состояния.
- 27-летний аргентинец проводит в «Спартаке» третий сезон.
- Он забил 23 гола и сделал 19 ассистов в 77 матчах.
- Ожидается, что Барко продлит контракт с красно-белыми до 2030 года.
Источник: «Чемпионат»