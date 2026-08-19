«Пошел в Мариинку, стал брать уроки падения»: Гурцкая – об игроке «Зенита»

Агент, блогер Тимур Гурцкая высказался о пенальти в матче 4-го тура РПЛ «Зенит» – «Динамо».

– Я хочу поздравить Сашу Соболева. Видать, он пошeл в Мариинский театр, стал брать уроки падения лучше. Потому что он раньше падал так, что хотелось сразу жeлтую карточку дать.

– Андрей Аршавин зимой говорил, что с таким нападающим «Зениту» тяжело будет выиграть чемпионство, они в итоге выиграли. Соболев стал забивать. Соболев – подходящий нападающий?

– Если бы была Лига чемпионов, ты бы понял, что Соболев не умеет играть в футбол. Даже с «Викторией Пльзень».