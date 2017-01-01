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    «Порту» – «Ювентус»: португальцы не пропускают в Лиге чемпионов пять игр подряд

    В 23:00 по Москве начнется первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «Порту» и «Ювентусом». У португальцев сухая серия в турнире из пяти встреч.

    Голкипер «Порту» Агустин Маркезин еще ни разу не пропустил в Лиге чемпионов в домашнем матче. Он лидирует в сезоне ЛЧ по сухим матчам (четыре).

    • По воротам Маркезина в текущей Лиге чемпионов пробили 56 раз, он сделал 13 сейвов, пропустил 3 мяча.
    • «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию матча в Порту.
    • В 2017 году на аналогичной стадии «Ювентус» прошел «Порту», победив в обоих встречах.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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