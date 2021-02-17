«Порту» – «Ювентус»: португальцы не пропускают в Лиге чемпионов пять игр подряд

В 23:00 по Москве начнется первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «Порту» и «Ювентусом». У португальцев сухая серия в турнире из пяти встреч.

Голкипер «Порту» Агустин Маркезин еще ни разу не пропустил в Лиге чемпионов в домашнем матче. Он лидирует в сезоне ЛЧ по сухим матчам (четыре).