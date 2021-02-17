«Порту» – «Ювентус»: португальцы не пропускают в Лиге чемпионов пять игр подряд

В 23:00 по Москве начнется первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «Порту» и «Ювентусом». У португальцев сухая серия в турнире из пяти встреч.
Голкипер «Порту» Агустин Маркезин еще ни разу не пропустил в Лиге чемпионов в домашнем матче. Он лидирует в сезоне ЛЧ по сухим матчам (четыре).
- По воротам Маркезина в текущей Лиге чемпионов пробили 56 раз, он сделал 13 сейвов, пропустил 3 мяча.
- «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию матча в Порту.
- В 2017 году на аналогичной стадии «Ювентус» прошел «Порту», победив в обоих встречах.
Источник: Бомбардир.ру