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  • «Спартак» хотел купить Гилерме за 500 тысяч. «Локомотив» мог заменить его Крицюком

«Спартак» хотел купить Гилерме за 500 тысяч. «Локомотив» мог заменить его Крицюком

17 февраля 2021, 16:22
18

Бывший селекционер «Локомотива» Владимир Кузьмичев рассказал о несостоявшемся переходе вратаря Гилерме в «Спартак».

«У Гилерме было предложение от «Спартака», я его видел. Но первое предложение на бумаге — не официальный контракт. «Спартак» хотел купить его за 500 тысяч евро.

Я говорил: «Давайте продадим и пригласим Крицюка». К сожалению, руководитель принял другое решение. В том числе это и мой просчет, поскольку я оказался не в состоянии убедить его», – сказал Кузьмичев в интервью «РБ-Спорту».

  • Гилерме выступает за «Локомотив» с 2007 года.
  • В 16 матчах нынешнего чемпионата России 35-летний голкипер пропустил 20 мячей.

Источник: «РБ-Спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак Локомотив Гилерме Крицюк Станислав
Комментарии (18)
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вальтер 79
1613569637
чето гиля совсем копейки стоит по футбольным меркам)))
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Hektor 84
1613570307
Как хорошо что Спартак не купил его тогда.
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Снег
1613570511
Сколько он насрал в играх Локе - а сколько ещё будет?! Дыра!!!
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paracetamol
1613575283
Максименку менять на Гильерме - все равно, что шило на мыло!
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NewLife
1613576886
Спартак много глупостей делал, хорошо хоть, что здесь не облажался.
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Из Твери Леха
1613577133
Я бы хотел увидеть его в спаме. Такой цирк бы был) Клоун на бровке, клоун в воротах))
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Вальдемар IV
1613584375
крицюк в этом плане молодец, не повелся на длинный рубль, уехал в европу, а не как эти вроде комличенко
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JTherry
1613586028
пронесло с Гилерме))) и деньги целы...
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isakkobelini
1613624414
Эх жаль, Крицук явно недооценен.
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