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    «Спартак» хотел купить Гилерме за 500 тысяч. «Локомотив» мог заменить его Крицюком

    Бывший селекционер «Локомотива» Владимир Кузьмичев рассказал о несостоявшемся переходе вратаря Гилерме в «Спартак».

    «У Гилерме было предложение от «Спартака», я его видел. Но первое предложение на бумаге — не официальный контракт. «Спартак» хотел купить его за 500 тысяч евро.

    Я говорил: «Давайте продадим и пригласим Крицюка». К сожалению, руководитель принял другое решение. В том числе это и мой просчет, поскольку я оказался не в состоянии убедить его», – сказал Кузьмичев в интервью «РБ-Спорту».

    • Гилерме выступает за «Локомотив» с 2007 года.
    • В 16 матчах нынешнего чемпионата России 35-летний голкипер пропустил 20 мячей.

    Источник: «РБ-Спорт»

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    17.02.2021 16:22
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +286

      isakkobelini 18 февраля 2021, 08:00

      Эх жаль, Крицук явно недооценен.

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +28518

      JTherry 17 февраля 2021, 21:20

      пронесло с Гилерме))) и деньги целы...

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +919

      Вальдемар IV 17 февраля 2021, 20:52

      крицюк в этом плане молодец, не повелся на длинный рубль, уехал в европу, а не как эти вроде комличенко

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7189

      Из Твери Леха 17 февраля 2021, 18:52

      Я бы хотел увидеть его в спаме. Такой цирк бы был) Клоун на бровке, клоун в воротах))

      8
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      ...
      Рейтинг: +15350

      Hektor 84 > Из Твери Леха 17 февраля 2021, 20:30

      Зато видим клоуна из твери

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17254

      NewLife 17 февраля 2021, 18:48

      Спартак много глупостей делал, хорошо хоть, что здесь не облажался.

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +17785

      paracetamol 17 февраля 2021, 18:21

      Максименку менять на Гильерме - все равно, что шило на мыло!

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6097

      subbotaspartak > paracetamol 17 февраля 2021, 18:24

      Максименко лучший в Лиге
      Гилерма - черная дыра

      4
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    • ...
      Рейтинг: +482

      Снег 17 февраля 2021, 17:01

      Сколько он насрал в играх Локе - а сколько ещё будет?! Дыра!!!

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +15350

      Hektor 84 17 февраля 2021, 16:58

      Как хорошо что Спартак не купил его тогда.

      7
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > Hektor 84 17 февраля 2021, 17:54

      Повезло спартаку, да и Гилерме тоже.

      6
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      Рейтинг: +326

      вальтер 79 17 февраля 2021, 16:47

      чето гиля совсем копейки стоит по футбольным меркам)))

      0
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      Рейтинг: +286

      isakkobelini > вальтер 79 18 февраля 2021, 08:58

      там полгода оставалась до конца контракта

      1
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      Рейтинг: +326

      вальтер 79 > isakkobelini 19 февраля 2021, 10:24

      тогда понятно почему в цене упал)))

      0
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