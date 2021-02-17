«Спартак» хотел купить Гилерме за 500 тысяч. «Локомотив» мог заменить его Крицюком

Бывший селекционер «Локомотива» Владимир Кузьмичев рассказал о несостоявшемся переходе вратаря Гилерме в «Спартак».

«У Гилерме было предложение от «Спартака», я его видел. Но первое предложение на бумаге — не официальный контракт. «Спартак» хотел купить его за 500 тысяч евро.

Я говорил: «Давайте продадим и пригласим Крицюка». К сожалению, руководитель принял другое решение. В том числе это и мой просчет, поскольку я оказался не в состоянии убедить его», – сказал Кузьмичев в интервью «РБ-Спорту».