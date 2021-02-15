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    Суарес может в июне расторгнуть контракт с «Атлетико»

    Стали известны новые подробности контракта форварда Луиса Суареса с «Атлетико».

    По информации Marca, в соглашении есть пункт, который позволяет футболисту в одностороннем порядке расторгнуть контракт летом 2021 года.

    Однако уругваец не собирается уходить, поскольку его все устраивает в мадридской команде.

    • В сентябре Суарес перешел в «Атлетико» из «Барселоны» на правах свободного агента.
    • Он заключил контракт до июня 2022 года.
    • В 22 матчах нападающий забил 16 голов и сделал два ассиста.

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    Источник: Marca

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    Сегодня, 21:10
    Комментарии3
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      Рейтинг: -15

      БУДУЛАЙ ГАЙКИН 1 час назад

      А смысл? Бабло гребет хорошее,забивает! Что надо еще?

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +115

      Пикап96 1 час назад

      А что еще Суарес может, но не сделает?

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3688

      solodealer > Пикап96 1 час назад

      Такого у Суареса на поле намного меньше, чем у, скажем, Зюбы такого, как "хочет, но не может")+

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