Суарес может в июне расторгнуть контракт с «Атлетико»

Стали известны новые подробности контракта форварда Луиса Суареса с «Атлетико».

По информации Marca, в соглашении есть пункт, который позволяет футболисту в одностороннем порядке расторгнуть контракт летом 2021 года.

Однако уругваец не собирается уходить, поскольку его все устраивает в мадридской команде.