Суарес может в июне расторгнуть контракт с «Атлетико»

Стали известны новые подробности контракта форварда Луиса Суареса с «Атлетико».
По информации Marca, в соглашении есть пункт, который позволяет футболисту в одностороннем порядке расторгнуть контракт летом 2021 года.
Однако уругваец не собирается уходить, поскольку его все устраивает в мадридской команде.
- В сентябре Суарес перешел в «Атлетико» из «Барселоны» на правах свободного агента.
- Он заключил контракт до июня 2022 года.
- В 22 матчах нападающий забил 16 голов и сделал два ассиста.
Источник: Marca