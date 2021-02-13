«Рубин» заменил товарищеский матч с «Ротором» на игру с «Кайратом»

«Рубин» внес изменения в расписание третьего тренировочного сбора. Двух матчей с «Ротором» не будет.

«Сегодня команда начинает третий сбор, а уже послезавтра нас ждeт очередной контрольный матч – 15 февраля сыграем с «Уралом», а 18 февраля – с «Ротором».

Замена соперника. В третьем матче на сборе вместо «Ротора» «Рубин» сыграет с командой «Кайрат». Игра состоится 21 января», – написали казанцы.