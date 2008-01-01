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    «Рубин» заменил товарищеский матч с «Ротором» на игру с «Кайратом»

    «Рубин» внес изменения в расписание третьего тренировочного сбора. Двух матчей с «Ротором» не будет.

    «Сегодня команда начинает третий сбор, а уже послезавтра нас ждeт очередной контрольный матч – 15 февраля сыграем с «Уралом», а 18 февраля – с «Ротором».

    Замена соперника. В третьем матче на сборе вместо «Ротора» «Рубин» сыграет с командой «Кайрат». Игра состоится 21 января», – написали казанцы.

    • «Рубин» идет в РПЛ 9-м.
    • 1-й матч 2021 года в чемпионате «Рубин» проведет 28 февраля против «Спартака».
    • «Кайрат» – действующий чемпион Казахстана.

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    Источник: твиттер «Рубина»

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