Тугарев: «Решающим фактором перехода в «Ростов» стало доверие руководства и Карпина»

Нападающий Роман Тугарев объяснил свое решение подписать полноценный контракт с «Ростовом».

Донской клуб выкупил футболиста у «Локомотива».

Выступая за «Ростов» на правах аренды с октября, форвард забил один гол и сделал один ассист в восьми матчах.

«Решающим фактором перехода стало доверие руководства, Карпина и всего тренерского штаба. Плюс – это атмосфера в команде.

Я начал играть, начал прогрессировать. Хочу радовать болельщиков, чтобы мы побеждали в каждом матче», – сказал Тугарев.