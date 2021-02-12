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    «Ростов» выкупил 22-летнего Тугарева у «Локомотива»

    «Ростов» объявил о подписании полноценного контракта с полузащитником «Локомотива» Романом Тугаревым.

    Соглашение с 22-летним футболистом рассчитано на пять лет. Ранее сообщалось, что «Ростов» заплатит за Тугарева 15 миллионов рублей.

    • Последние полгода Тугарев выступал за «Ростов» на правах аренды.
    • В нынешнем сезоне он провел восемь матчей и забил один гол.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: официальный сайт «Ростова»

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    Сегодня, 11:26
    Комментарии2
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      Рейтинг: +45009

      portero 16 минут назад

      Ростов живёт по средствам, дешево покупает , дороже продаёт.
      Это радует. Удачи им в оставшихся играх, надо в ЕК попадать и реабилитироваться...

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      Рейтинг: -707

      СуперПАВ9 > portero 3 минуты назад

      Желаю быстрее барселоне обанкротится

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