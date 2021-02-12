«Ростов» выкупил 22-летнего Тугарева у «Локомотива»

«Ростов» объявил о подписании полноценного контракта с полузащитником «Локомотива» Романом Тугаревым.

Соглашение с 22-летним футболистом рассчитано на пять лет. Ранее сообщалось, что «Ростов» заплатит за Тугарева 15 миллионов рублей.

Последние полгода Тугарев выступал за «Ростов» на правах аренды.

В нынешнем сезоне он провел восемь матчей и забил один гол.