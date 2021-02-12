«Ростов» выкупил 22-летнего Тугарева у «Локомотива»

Ростов живёт по средствам, дешево покупает , дороже продаёт.
Это радует. Удачи им в оставшихся играх, надо в ЕК попадать и реабилитироваться...
«Ростов» объявил о подписании полноценного контракта с полузащитником «Локомотива» Романом Тугаревым.
Соглашение с 22-летним футболистом рассчитано на пять лет. Ранее сообщалось, что «Ростов» заплатит за Тугарева 15 миллионов рублей.
- Последние полгода Тугарев выступал за «Ростов» на правах аренды.
- В нынешнем сезоне он провел восемь матчей и забил один гол.
Роман Тугарев подписал полноценный контракт с «Ростовом»Между «Ростовом» и «Локомотивом» достигнута договоренность по трансферу полузащитника в нашу команду.Контракт с полузащитником рассчитан на пять лет.Подробнее: https://t.co/zSP53U9okT pic.twitter.com/iuPiSYFYhm— Football Club Rostov (@rostovfc) February 12, 2021