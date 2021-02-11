Месси зацепил локтем лицо Хордана, желтую карточку получил игрок «Севильи»

В середине второго тайма первого полуфинального матча Кубка Испании между «Севильей» и «Барселоной» (2:0) произошел спорный эпизод.
Вблизи центра поля Хоан Хордан сфолил на Лионеле Месси, однако пытался доказать арбитру, что нарушения правил не было.
Во время общения с рефери игрок «Севильи» держал мяч в руках, а аргентинец хотел побыстрее разыграть стандарт.
В итоге Месси попытался оттолкнуть соперника, зацепив его лицо локтем. Наказания за инцидент капитан каталонцев избежал, а вот Хордан получил желтую карточку.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Источник: «Матч ТВ»