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    Месси зацепил локтем лицо Хордана, желтую карточку получил игрок «Севильи»

    В середине второго тайма первого полуфинального матча Кубка Испании между «Севильей» и «Барселоной» (2:0) произошел спорный эпизод.

    Вблизи центра поля Хоан Хордан сфолил на Лионеле Месси, однако пытался доказать арбитру, что нарушения правил не было.

    Во время общения с рефери игрок «Севильи» держал мяч в руках, а аргентинец хотел побыстрее разыграть стандарт.

    В итоге Месси попытался оттолкнуть соперника, зацепив его лицо локтем. Наказания за инцидент капитан каталонцев избежал, а вот Хордан получил желтую карточку.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 20:35
    Комментарии2
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      Рейтинг: +189

      Октавиус 46 минут назад

      Никто не слышал, "Барса" опубликовала видос с этим моментом или это другое?

      1
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      Рейтинг: +622

      NIK32RUS 47 минут назад

      где новость про двух обезьян в зоопарке!?

      2
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