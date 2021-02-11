Худяков – о «Тамбове»: «Если игроки не пойдут на снижение зарплаты, будем сниматься и банкротиться»

Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков рассказал, сможет ли команда доиграть сезон в РПЛ.

«Команда сейчас в Крымске, я за свой счет купил билеты, оплатил сбор, потому что у нас все счета заблокированы и деньги, которые будут поступать, могут идти только на погашение задолженности перед футболистами и персоналом.

Оплатил, потому что понимаю, что команда должна готовиться, уже через 10 дней мы играем с «Локомотивом» в Кубке России. Если сейчас все решится, нужно, чтобы команда была более-менее готова. Пока решения о том, что все будет нормально, нет.

Сейчас в клубе арестованы счета – по налогам на 25 миллионов рублей, по зарплатам – 132 миллиона рублей, плюс долги по палате около 20 миллионов рублей. Чтобы сейчас стартовать, срочно нужно около 80 миллионов рублей – эти деньги нужны в ближайшие дни.

51 миллион рублей РПЛ нам даст, если мы доиграем сезон до конца, но пока нет понимания, доиграем мы, или нет, все решится до конца недели.

Цель РФС и РПЛ заключается в том, чтобы по окончании сезона команда не обанкротилась и не исчезла с лица земли. Сейчас нужно, чтобы футболисты, административный и руководящий составы пошли на понижение зарплаты и реструктуризацию долга – если пойдут, клуб сохранится.

Если не пойдут, будем сниматься и банкротиться», – цитирует Худякова ТАСС.