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    Худяков – о «Тамбове»: «Если игроки не пойдут на снижение зарплаты, будем сниматься и банкротиться»

    Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков рассказал, сможет ли команда доиграть сезон в РПЛ.

    «Команда сейчас в Крымске, я за свой счет купил билеты, оплатил сбор, потому что у нас все счета заблокированы и деньги, которые будут поступать, могут идти только на погашение задолженности перед футболистами и персоналом.

    Оплатил, потому что понимаю, что команда должна готовиться, уже через 10 дней мы играем с «Локомотивом» в Кубке России. Если сейчас все решится, нужно, чтобы команда была более-менее готова. Пока решения о том, что все будет нормально, нет.

    Сейчас в клубе арестованы счета – по налогам на 25 миллионов рублей, по зарплатам – 132 миллиона рублей, плюс долги по палате около 20 миллионов рублей. Чтобы сейчас стартовать, срочно нужно около 80 миллионов рублей – эти деньги нужны в ближайшие дни.

    51 миллион рублей РПЛ нам даст, если мы доиграем сезон до конца, но пока нет понимания, доиграем мы, или нет, все решится до конца недели.

    Цель РФС и РПЛ заключается в том, чтобы по окончании сезона команда не обанкротилась и не исчезла с лица земли. Сейчас нужно, чтобы футболисты, административный и руководящий составы пошли на понижение зарплаты и реструктуризацию долга – если пойдут, клуб сохранится.

    Если не пойдут, будем сниматься и банкротиться», – цитирует Худякова ТАСС.

    • Ранее «Тамбов» подал иск о банкротстве прежнего юридического лица.
    • Сумма исковых требований – 322 миллиона 449 тысяч 677 рублей и 52 копейки.
    • Президент РПЛ Сергей Прядкин сообщил, что лига поможет клубу с деньгами.

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    Источник: ТАСС

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    Сегодня, 13:53
    Комментарии1
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      Рейтинг: +2441

      Бухбух 44 минуты назад

      "За свой счет купил билеты" - ..... бол. Наверняка оформил договор займа и с процентами.

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