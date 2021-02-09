«Ротор» не намерен помогать «Тамбову» арендой футболистов

Генеральный директор «Ротора» Андрей Рекечинский сообщил, что клуб не планирует участвовать в помощи «Тамбову», который испытывает дефицит игроков на фоне финансовых проблем.
– Готовы ли вы помочь «Тамбову» игроками? И что думаете в целом по этой ситуации?
– Конечно, наблюдаем за ситуацией, в которой оказался «Тамбов». Клубы, предложившие свою помощь, видимо, могут себе позволить такой шаг.
Мы при наших умеренных возможностях точно не можем на это пойти. «Ротор» только в текущее межсезонье укомплектовал состав и лишних игроков у нас сейчас нет.
- По информации «Матч ТВ», «Динамо» готово отдать «Тамбову» в аренду полузащитника Владислава Карапузова, а «Ростов» – хавбека Александра Саплинова.
- Помочь аутсайдеру лиги футболистами также могут «Спартак», ЦСКА, «Рубин» и «Сочи».
- 37-летний Владимир Быстров и 35-летний Динияр Билялетдинов выразили готовность выступать за «Тамбов» бесплатно.
Источник: Metaratings