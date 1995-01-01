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    «Ротор» не намерен помогать «Тамбову» арендой футболистов

    Генеральный директор «Ротора» Андрей Рекечинский сообщил, что клуб не планирует участвовать в помощи «Тамбову», который испытывает дефицит игроков на фоне финансовых проблем.

    – Готовы ли вы помочь «Тамбову» игроками? И что думаете в целом по этой ситуации?

    – Конечно, наблюдаем за ситуацией, в которой оказался «Тамбов». Клубы, предложившие свою помощь, видимо, могут себе позволить такой шаг.

    Мы при наших умеренных возможностях точно не можем на это пойти. «Ротор» только в текущее межсезонье укомплектовал состав и лишних игроков у нас сейчас нет.

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    Источник: Metaratings

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