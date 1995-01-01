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    «Матч ТВ»: «Динамо» готово отдать «Тамбову» в аренду Карапузова, «Ростов» – Саплинова

    Стало известно, какие игроки могут перейти в «Тамбов» на правах аренды из «Динамо» и «Ростова».

    По информации «Матч ТВ», московский клуб готов отправить в команду, занимающую последнее место в турнирной таблице РПЛ, полузащитника Владислава Карапузова, а донской – хавбека Александра Саплинова.

    Ранее сообщалось, что помочь аутсайдеру лиги футболистами также готовы «Спартак», ЦСКА и «Рубин».

    • 21-летний Карапузов в текущем сезоне провел пять игр за «Динамо».
    • 23-летний Саплинов с августа был в аренде в «Роторе» и сыграл два матча.
    • 37-летний Владимир Быстров и 35-летний Динияр Билялетдинов выразили готовность выступать за «Тамбов» бесплатно.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 08:43
    Комментарии11
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      Рейтинг: +501

      кран 2 минуты назад

      Как эти карапузы играть-то будут?!

      0
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      Рейтинг: +20015

      DOCTOR PENALTY 37 минут назад

      Борьба за выживание, адаптация в новом коллективе - хороший опыт для непопадающих в состав игроков. Если конечно дадут играть.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +42365

      MaxRnD 1 час назад

      Если вдруг все дублёры решат доказать, что они нужны в своих клубах, то может получится интересно ...хотя и кратковременно

      0
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      ...
      Рейтинг: +22961

      пьяныйхоровод > MaxRnD 1 час назад

      В чью сторону будут стараться арендованные игроки , когда Тамбов будет играть Динамо , Ростовом ..... ?

      4
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      ...
      Рейтинг: +42365

      MaxRnD > пьяныйхоровод 1 час назад

      Ну они же не все с одного клуба, поэтому предпочтения отдельных должны быть нивелированы общей массой

      1
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      Рейтинг: +22961

      пьяныйхоровод > MaxRnD 1 час назад

      Каким образом "масса" чего-то нивелирует , когда арендованный игрок выдаст пас на нападающего своей "бывшей" команды ? Или арендованный нападающий с метра лупанёт по "воробьям" ? В особенности когда команде , отдавшей данного футболиста в аренду срочно надо будет 3 очка заработать ( напр. для попадания в зону УЕФА).

      3
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      Рейтинг: +42365

      MaxRnD > пьяныйхоровод 52 минуты назад

      То есть иметь карманные фарм-клубы в чемпионате можно только вам ? Ну я даже как-то в этом и не сомневался ...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +22961

      пьяныйхоровод > MaxRnD 47 минут назад

      Игроки только Зенита уходят в аренду по другим клубам ? Тут завязки у многих имеются .
      Не желаешь признавать мою правоту - не пори при этом чушь .

      0
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      ...
      Рейтинг: +42365

      MaxRnD > пьяныйхоровод 41 минуту назад

      Ты чё так разволновался ? Прецедент с ФК Сочи заставляет малахай прямо на голове пылать ? Ничем по этому поводу помочь не могу ....

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      Рейтинг: +22961

      пьяныйхоровод > MaxRnD 28 минут назад

      Да ты расфантазировался .
      Не на шутку .

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    • ...
      Рейтинг: +6895

      Сильвербой 1 час назад

      Клоунада продолжается!

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