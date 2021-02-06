«Матч ТВ»: «Динамо» готово отдать «Тамбову» в аренду Карапузова, «Ростов» – Саплинова

Стало известно, какие игроки могут перейти в «Тамбов» на правах аренды из «Динамо» и «Ростова».
По информации «Матч ТВ», московский клуб готов отправить в команду, занимающую последнее место в турнирной таблице РПЛ, полузащитника Владислава Карапузова, а донской – хавбека Александра Саплинова.
Ранее сообщалось, что помочь аутсайдеру лиги футболистами также готовы «Спартак», ЦСКА и «Рубин».
- 21-летний Карапузов в текущем сезоне провел пять игр за «Динамо».
- 23-летний Саплинов с августа был в аренде в «Роторе» и сыграл два матча.
- 37-летний Владимир Быстров и 35-летний Динияр Билялетдинов выразили готовность выступать за «Тамбов» бесплатно.
Источник: «Матч ТВ»