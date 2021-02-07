«Динамо» за шесть дней до кубкового матча со «Спартаком» сыграет в закрытом режиме с «Сочи» и «Ордабасы»

«Динамо» огласило соперников по контрольным матчам на третьем сборе. Он стартует на следующей неделе.

«Третий тренировочный сбор стартует уже в среду, 10 февраля.⠀

А на 14 февраля запланированы две товарищеские игры — с «Сочи» и «Ордабасы». По решению тренерского штаба матчи транслироваться не будут», – сообщили динамовцы.