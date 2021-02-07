«Динамо» за шесть дней до кубкового матча со «Спартаком» сыграет в закрытом режиме с «Сочи» и «Ордабасы»

«Динамо» огласило соперников по контрольным матчам на третьем сборе. Он стартует на следующей неделе.
«Третий тренировочный сбор стартует уже в среду, 10 февраля.⠀
А на 14 февраля запланированы две товарищеские игры — с «Сочи» и «Ордабасы». По решению тренерского штаба матчи транслироваться не будут», – сообщили динамовцы.
- 20 февраля «Динамо» проведет матч 1/8 финала Кубка России против «Спартака».
- «Динамо» проводит сборы в Турции.
- «Динамо» идет в РПЛ на 7-м месте.
Источник: твиттер «Динамо»