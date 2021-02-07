«Семь минут чистого удовольствия». РПЛ показала голы дальними ударами в первой части сезона

Пресс-служба РПЛ подготовила нарезку дальних голевых ударов в первой части сезона. Видео доступно ниже.
«Дальнобойная артиллерия в действии.
Семь с половиной минут чистого голевого удовольствия или голы дальними ударами первой части сезона», – написала РПЛ.
Дальнобойная артиллерия в действииСемь с половиной минут чистого голевого удовольствия или голы дальними ударами первой части сезона #ТинькоффРПЛ #РПЛтопчик pic.twitter.com/yMfTCcpSec— Тинькофф Российская Премьер-Лига (@premierliga) February 7, 2021