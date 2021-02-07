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    «Семь минут чистого удовольствия». РПЛ показала голы дальними ударами в первой части сезона

    Пресс-служба РПЛ подготовила нарезку дальних голевых ударов в первой части сезона. Видео доступно ниже.

    «Дальнобойная артиллерия в действии.

    Семь с половиной минут чистого голевого удовольствия или голы дальними ударами первой части сезона», – написала РПЛ.

    • Турнир возобновится 26 февраля.
    • В таблице лидирует «Зенит».
    • Последнее место занимает «Тамбов».

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер РПЛ

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