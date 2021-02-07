«Семь минут чистого удовольствия». РПЛ показала голы дальними ударами в первой части сезона

Пресс-служба РПЛ подготовила нарезку дальних голевых ударов в первой части сезона. Видео доступно ниже.

«Дальнобойная артиллерия в действии.

Семь с половиной минут чистого голевого удовольствия или голы дальними ударами первой части сезона», – написала РПЛ.

Турнир возобновится 26 февраля.

В таблице лидирует «Зенит».

Последнее место занимает «Тамбов».