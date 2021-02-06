Серия А. «Аталанта» со счета 3:0 упустила победу над «Торино», Миранчук вышел на 58-й минуте; «Специя» в гостях переиграла «Сассуоло»

Участник плей-офф Лиги чемпионов «Аталанта» не удержала преимущество в три мяча в игре с «Торино». Российский полузащитник Алексей Миранчук хозяев вышел на замену на 58-й минуте.
По ходу встречи форвард «Торино» Андреа Белотти отказался выполнять штрафной удар и отдал мяч сопернику. Этим он проявил несогласие с решением арбитра: по мнению Белотти, на нем не фолили.
В другой встрече «Специя», выходец из Серии В, добилась волевой победы над «Сассуоло».
Чемпионат Италии. Серия А. 21-й тур
Голы: 1:0 – Иличич, 14; 2:0 – Госенс, 19; 3:0 – Муриэль, 21; 3:1 – Белотти, 42; 3:2 – Бремер, 45+1; 3:3 – Бонаццоли, 84.
Голы: 1:0 – Капуто, 25; 1:1 – Эрлич, 39; 1:2 – Гьяси, 78.
Источник: Бомбардир.ру