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    Серия А. «Аталанта» со счета 3:0 упустила победу над «Торино», Миранчук вышел на 58-й минуте; «Специя» в гостях переиграла «Сассуоло»

    Участник плей-офф Лиги чемпионов «Аталанта» не удержала преимущество в три мяча в игре с «Торино». Российский полузащитник Алексей Миранчук хозяев вышел на замену на 58-й минуте.

    По ходу встречи форвард «Торино» Андреа Белотти отказался выполнять штрафной удар и отдал мяч сопернику. Этим он проявил несогласие с решением арбитра: по мнению Белотти, на нем не фолили.

    В другой встрече «Специя», выходец из Серии В, добилась волевой победы над «Сассуоло».

    Чемпионат Италии. Серия А. 21-й тур

    Аталанта – Торино – 3:3 (3:2)

    Голы: 1:0 – Иличич, 14; 2:0 – Госенс, 19; 3:0 – Муриэль, 21; 3:1 – Белотти, 42; 3:2 – Бремер, 45+1; 3:3 – Бонаццоли, 84.

    Сассуоло – Специя – 1:2 (1:1)

    Голы: 1:0 – Капуто, 25; 1:1 – Эрлич, 39; 1:2 – Гьяси, 78.

    Календарь Серии А

    Турнирная таблица Серии А

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 18:55
    Комментарии3
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      Рейтинг: +2255

      minaev23 9 минут назад

      Миранчук там по ходу .....ну ладно пусть поиграет!?,

      0
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      Рейтинг: +549

      SanInstructor 2 часа назад

      Белотти мужик!

      1
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      Рейтинг: +2064

      Fusballer > SanInstructor 2 часа назад

      Игорь Нетто на чемпионате мира 1962 года попросил арбитра отменить гол, так как мяч влетел в ворота через дыру в сетке.

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