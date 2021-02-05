Маунт: «У «Челси» получается выполнять требования Тухеля. У нас разные схемы, соперникам будет трудно»

Полузащитник «Челси» Мэйсон Маунт оценил игру команды в матче 22-го тура АПЛ против «Тоттенхэма» (1:0). По мнению футболиста, у лондонцев уже есть понимание задумок менеджера Томаса Тухеля.
«В первом тайме не хватило реализации, в том числе мне. Мы играли очень хорошо.
Тухель хочет, чтобы мы играли именно так, у нас получается. Я играю ложную девятку, для меня это новое. Мы все учимся. У нас разные тактические схемы, соперникам будет трудно. Они будут гадать, как мы сыграем», – сказал Маунт.
- Тухель провел в АПЛ 3 матча (2 победы, ничья).
- «Челси» идет в АПЛ 6-м.
- Следующий соперник – «Шеффилд Юнайтед» (7 февраля).
Источник: BBC