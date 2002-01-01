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    Маунт: «У «Челси» получается выполнять требования Тухеля. У нас разные схемы, соперникам будет трудно»

    Полузащитник «Челси» Мэйсон Маунт оценил игру команды в матче 22-го тура АПЛ против «Тоттенхэма» (1:0). По мнению футболиста, у лондонцев уже есть понимание задумок менеджера Томаса Тухеля.

    «В первом тайме не хватило реализации, в том числе мне. Мы играли очень хорошо.

    Тухель хочет, чтобы мы играли именно так, у нас получается. Я играю ложную девятку, для меня это новое. Мы все учимся. У нас разные тактические схемы, соперникам будет трудно. Они будут гадать, как мы сыграем», – сказал Маунт.

    • Тухель провел в АПЛ 3 матча (2 победы, ничья).
    • «Челси» идет в АПЛ 6-м.
    • Следующий соперник – «Шеффилд Юнайтед» (7 февраля).

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    Источник: BBC

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