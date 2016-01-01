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    Игнашевич: «Третий сезон Головина в «Монако» – проверка на прочность. Давай, доказывай!»

    Тренер «Торпедо» Сергей Игнашевич поделился мнением о хавбеке «Монако» Александре Головине.

    «У него хорошо развивается карьера. Он с наилучшей стороны зарекомендовал себя в прошлом сезоне. В новом чемпионате у Головина была травма, не позволившая ему играть стабильно. Но сейчас Саша вроде бы восстановился, начал получать игровое время.

    Третий сезон в чемпионате – это проверка на прочность и отличная возможность для него понять, способен ли он прибавлять и дальше расти на этом уровне. Третий сезон, медные трубы — давай, доказывай!», – цитирует Игнашевича «Чемпионат».

    • Головин забил один гол и отдал три ассиста в восьми матчах текущего сезона Лиги 1.
    • Хавбек выходил на замену в шести последних матчах. Во всех этих играх «Монако» победил.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 13:49
    Комментарии2
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      Рейтинг: +6349

      Alekxei Z. 1 час назад

      Не хочу быть голословным , но факты ...
      С Головиным Монако был 17 и 9, сейчас Саня на лавке и Монако 4, как говорится почувствуй разницу.
      Да тренер сменился , да травма была, но...коуч себе не враг и на поле выходят лучшие.
      В России Головин выделялся главным образом физикой, попал в чемпионат где с этим всё в порядке и уже нивелируются его плюсы.
      Место в старте тяжело будет вернуть ( команда на подъёме), посмотрим что будет дальше.

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      Рейтинг: +1512

      Алехсбургер. 1 час назад

      У нас и на четвёртый сезон бывает только хуже.))
      Зато сколько народа стало ходить.))
      И это ...если судий не считать.

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