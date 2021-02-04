Игнашевич: «Третий сезон Головина в «Монако» – проверка на прочность. Давай, доказывай!»

Тренер «Торпедо» Сергей Игнашевич поделился мнением о хавбеке «Монако» Александре Головине.

«У него хорошо развивается карьера. Он с наилучшей стороны зарекомендовал себя в прошлом сезоне. В новом чемпионате у Головина была травма, не позволившая ему играть стабильно. Но сейчас Саша вроде бы восстановился, начал получать игровое время.

Третий сезон в чемпионате – это проверка на прочность и отличная возможность для него понять, способен ли он прибавлять и дальше расти на этом уровне. Третий сезон, медные трубы — давай, доказывай!», – цитирует Игнашевича «Чемпионат».