Игнашевич: «Третий сезон Головина в «Монако» – проверка на прочность. Давай, доказывай!»

Не хочу быть голословным , но факты ...
С Головиным Монако был 17 и 9, сейчас Саня на лавке и Монако 4, как говорится почувствуй разницу.
Да тренер сменился , да травма была, но...коуч себе не враг и на поле выходят лучшие.
В России Головин выделялся главным образом физикой, попал в чемпионат где с этим всё в порядке и уже нивелируются его плюсы.
Место в старте тяжело будет вернуть ( команда на подъёме), посмотрим что будет дальше.
Тренер «Торпедо» Сергей Игнашевич поделился мнением о хавбеке «Монако» Александре Головине.
«У него хорошо развивается карьера. Он с наилучшей стороны зарекомендовал себя в прошлом сезоне. В новом чемпионате у Головина была травма, не позволившая ему играть стабильно. Но сейчас Саша вроде бы восстановился, начал получать игровое время.
Третий сезон в чемпионате – это проверка на прочность и отличная возможность для него понять, способен ли он прибавлять и дальше расти на этом уровне. Третий сезон, медные трубы — давай, доказывай!», – цитирует Игнашевича «Чемпионат».
- Головин забил один гол и отдал три ассиста в восьми матчах текущего сезона Лиги 1.
- Хавбек выходил на замену в шести последних матчах. Во всех этих играх «Монако» победил.