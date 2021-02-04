Асхабадзе: «Обиднее всего за несостоявшийся приход в «Спартак» Конте и Мане»

Бывший генеральный директор «Спартака» Роман Асхабадзе рассказал, как клуб в свое время не сумел заполучить итальянского тренера Антонио Конте и сенегальского нападающего Садио Мане.

«Конте говорил, что готов работать без трансферов в первое трансферное окно? По работе без трансферов – это была не его инициатива. Так ни один тренер не скажет. Дело в том, что мы строили стадион, и я заранее предупредил, что акционер несeт значительные издержки. Конте ответил, что ему ситуация абсолютно понятна.

Идея позвать Конте в «Спартак» исходила от меня. Встреча Федуна и Конте проходила в Монако? Ну зачем называть конкретное место? Общение длилось около часа. Было видно, что Конте готов к переезду в Москву. Для этого был подходящий момент – тренер понимал, что уходит из «Ювентуса».

Откуда вообще взялся Якин, не знаю. Мне просто сказали закрыть сделку, когда она была в окончательной стадии. Я сразу сказал, что это не лучший вариант для команды. Сказал об этом на совете директоров.

За чей не состоявшийся приход в «Спартак» обиднее всего? Конте и Мане.

По поводу Мане мы тогда с клубом официально договорились, а вот с игроком не удалось. Мане сразу дал понять, что с ним даже нет смысла разговаривать и он даже не смотрит в сторону России. Он был заточен под Англию, которая была его изначальной целью. Ему было без разницы, в «Ливерпуль» или нет – он был готов идти через другой клуб.

С агентом понимание было достигнуто, виделись в Германии. С самим Мане общались по телефону. Нападающий отказался от хороших денег, хотя на тот момент никто не мог знать, как сложится карьера Мане», – сказал Асхабадзе.

Асхабадзе: «Работа в «Спартаке» – это прогулка по минному полю. Уход Газизова ненормален»