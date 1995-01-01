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    Асхабадзе: «Обиднее всего за несостоявшийся приход в «Спартак» Конте и Мане»

    Бывший генеральный директор «Спартака» Роман Асхабадзе рассказал, как клуб в свое время не сумел заполучить итальянского тренера Антонио Конте и сенегальского нападающего Садио Мане.

    «Конте говорил, что готов работать без трансферов в первое трансферное окно? По работе без трансферов – это была не его инициатива. Так ни один тренер не скажет. Дело в том, что мы строили стадион, и я заранее предупредил, что акционер несeт значительные издержки. Конте ответил, что ему ситуация абсолютно понятна.

    Идея позвать Конте в «Спартак» исходила от меня. Встреча Федуна и Конте проходила в Монако? Ну зачем называть конкретное место? Общение длилось около часа. Было видно, что Конте готов к переезду в Москву. Для этого был подходящий момент – тренер понимал, что уходит из «Ювентуса».

    Откуда вообще взялся Якин, не знаю. Мне просто сказали закрыть сделку, когда она была в окончательной стадии. Я сразу сказал, что это не лучший вариант для команды. Сказал об этом на совете директоров.

    За чей не состоявшийся приход в «Спартак» обиднее всего? Конте и Мане.

    По поводу Мане мы тогда с клубом официально договорились, а вот с игроком не удалось. Мане сразу дал понять, что с ним даже нет смысла разговаривать и он даже не смотрит в сторону России. Он был заточен под Англию, которая была его изначальной целью. Ему было без разницы, в «Ливерпуль» или нет – он был готов идти через другой клуб.

    С агентом понимание было достигнуто, виделись в Германии. С самим Мане общались по телефону. Нападающий отказался от хороших денег, хотя на тот момент никто не мог знать, как сложится карьера Мане», – сказал Асхабадзе.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 09:52
    Комментарии2
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      Рейтинг: +6852

      Сильвербой 13 минут назад

      Ага, тебя послушать, так чуть не лучшая команда мира должна быть собрана у тебя!

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      Рейтинг: +2432

      Бухбух 18 минут назад

      Лучше бы Асхабадзе о своих косяках рассказал.

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