Асхабадзе: «Работа в «Спартаке» – это прогулка по минному полю. Уход Газизова ненормален»

Бывший генеральный директор «Спартака» Роман Асхабадзе прокомментировал декабрьский уход из клуба Шамиля Газизова. Он проработал менее полугода.

«Уход Газизова? Не занимая ни одну из сторон, конечно, это ненормально. Но Леонид Федун – полноценный владелец клуба. Делает что хочет. Может, он разочаровался в Газизове, что-то узнал. Возможно, Газизов разочаровался. Пересекался ли я с Заремой Салиховой? Нет.

С одной стороны, я очень благодарный человек. Если бы меня не утвердили генеральным, то я не получил бы этого опыта. От души благодарен Федуну. Специфика? Можно сказать, что работа в «Спартаке» – это прогулка по минному полю. Сегодня тебе кажется, что всe выстроилось, а завтра просыпаешься — и тебе прилетает то, чего даже не ожидал. Такая работа», – сказал функционер.