Кубок Испании. «Барселона» победила «Гранаду» и вышла в полуфинал, проигрывая 0:2 к 88-й минуте

«Барселона» продолжила свой путь в Кубке Испании, переиграв «Гранаду» в дополнительное время. Каталонцы уступали по ходу встречи в два мяча.
В другой встрече «Вильярреал» Унаи Эмери проиграл «Леванте» в дополнительное время.
Кубок Испании. 1/4 финала
Гранада – Барселона – 3:5 (1:0, 1:2, 1:3)
Голы: 1:0 – Кенеди, 33; 2:0 – Сольдадо, 47; 2:1 – Гризманн, 88; 2:2 – Альба, 90+2; 2:3 – Гризманн, 100; 3:3 – Феде, 103 (с пенальти); 3:4 – де Йонг, 108; 3:5 – Альба, 113.
Леванте – Вильярреал – 1:0 (0:0, 0:0, 1:0)
Гол: 1:0 – Рохер, 120+1.
Источник: Бомбардир.ру