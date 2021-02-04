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  • Кубок Испании. «Барселона» победила «Гранаду» и вышла в полуфинал, проигрывая 0:2 к 88-й минуте

Кубок Испании. «Барселона» победила «Гранаду» и вышла в полуфинал, проигрывая 0:2 к 88-й минуте

4 февраля 2021, 01:32
9

«Барселона» продолжила свой путь в Кубке Испании, переиграв «Гранаду» в дополнительное время. Каталонцы уступали по ходу встречи в два мяча.

В другой встрече «Вильярреал» Унаи Эмери проиграл «Леванте» в дополнительное время.

Кубок Испании. 1/4 финала

Гранада – Барселона – 3:5 (1:0, 1:2, 1:3)

Голы: 1:0 – Кенеди, 33; 2:0 – Сольдадо, 47; 2:1 – Гризманн, 88; 2:2 – Альба, 90+2; 2:3 – Гризманн, 100; 3:3 – Феде, 103 (с пенальти); 3:4 – де Йонг, 108; 3:5 – Альба, 113.

Леванте – Вильярреал – 1:0 (0:0, 0:0, 1:0)

Гол: 1:0 – Рохер, 120+1.

Календарь Кубка Испании

Результаты Кубка Испании

Источник: Бомбардир.ру
Испания. Кубок Испания. Примера Гранада Барселона Вильярреал Леванте Эмери Унаи
Комментарии (9)
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dinar7777dinar
1612391790
какой матч ! какие передачи от лео. какой гризманн что он сегодня делал всегда бы так . первый раз видел такую шикарную игру от гризманна.
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DyadyaWel
1612395111
И вся эта "красота" благодаря Умтити... Тяжело будет Барсе на что-то дальше претендовать с такой защитой.
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serppion
1612400054
"3:4 – де Йонг, 108; 3:5 – Альба, 113". После такого Бомбардирского расклада матч должен закончиться.
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portero
1612402289
Вот кого сегодня Барса обыгрывает выгрызая ничейку в доп время... в ЛЧ пожалуй досвидос без шансов...
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Старикан
1612414670
Вот надо было дотянуть до 88 минуты, чтобы потом начать забивать...
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CSKA57
1612454050
На 85-й минуте переключил на другой канал... Потом посмотрел счет, и глазам не поверил. Умеет Барса нервы пощекотать!
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