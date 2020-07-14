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    Кубок Испании. «Барселона» победила «Гранаду» и вышла в полуфинал, проигрывая 0:2 к 88-й минуте

    «Барселона» продолжила свой путь в Кубке Испании, переиграв «Гранаду» в дополнительное время. Каталонцы уступали по ходу встречи в два мяча.

    В другой встрече «Вильярреал» Унаи Эмери проиграл «Леванте» в дополнительное время.

    Кубок Испании. 1/4 финала

    Гранада – Барселона – 3:5 (1:0, 1:2, 1:3)

    Голы: 1:0 – Кенеди, 33; 2:0 – Сольдадо, 47; 2:1 – Гризманн, 88; 2:2 – Альба, 90+2; 2:3 – Гризманн, 100; 3:3 – Феде, 103 (с пенальти); 3:4 – де Йонг, 108; 3:5 – Альба, 113.

    Леванте – Вильярреал – 1:0 (0:0, 0:0, 1:0)

    Гол: 1:0 – Рохер, 120+1.

    Календарь Кубка Испании

    Результаты Кубка Испании

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 01:32
    Комментарии2
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      Рейтинг: +263

      DyadyaWel 54 минуты назад

      И вся эта "красота" благодаря Умтити... Тяжело будет Барсе на что-то дальше претендовать с такой защитой.

      0
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      Рейтинг: +4784

      dinar7777dinar 1 час назад

      какой матч ! какие передачи от лео. какой гризманн что он сегодня делал всегда бы так . первый раз видел такую шикарную игру от гризманна.

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